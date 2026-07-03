STP Alba Iulia prelungește valabilitatea abonamentelor afectate de suspendarea transportului public local. Anunțul companiei
STP Alba Iulia prelungește valabilitatea abonamentelor afectate de suspendarea transportului public local. Anunțul companiei
Ce se întâmplă cu abonamentele deja achitate de albaiulieni în perioada în care transportul public a fost suspendat? Este una dintre cele mai frecvente întrebări adresate de cetățeni în ultimele aproape trei săptămâni, de când angajații au oprit lucrul. Reprezentanții STP Alba Iulia au venit cu un răspuns clar: abonamentele vor fi prelungite cu perioada de valabilitate pierdută pe durata opririi transportului în comun.
Răspunsul așteptat de mii de călători
În contextul suspendării serviciului de transport public din Alba Iulia, numeroși călători s-au întrebat dacă zilele de abonament pe care nu le-au putut utiliza vor fi recuperate sau dacă vor pierde banii achitați în avans.
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Potrivit conducerii STP Alba Iulia, soluția aleasă este prelungirea valabilității tuturor abonamentelor afectate de perioada în care mijloacele de transport nu au circulat.
„Abonamentele vor fi prelungite cu perioada de valabilitate pierdută pe timpul opririi transportului în comun”, a declarat Stelian Nicola, la finalul unui dialog cu reporterii ziarulunirea.ro.
STP: Abonamentele nu se pierd
Conducerea STP Alba a explicat că beneficiarii vor primi exact perioada de valabilitate pe care au pierdut-o în timpul suspendării serviciului de transport.
„Acestea vor fi prelungite cu aceeași perioadă de valabilitate pe care au pierdut-o în această perioadă. Asta este ceea ce putem face. În plus, această soluție ne costă și mai puțin. Ulterior, noi vom recupera prejudiciul de la persoana vinovată.
Abonamentele au fost emise de noi, iar obligația de a lua această decizie ne aparține. Mai departe, modul în care ne recuperăm banii este problema STP-ului”, a subliniat Stelian Nicola.
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Soluție pentru eliminarea incertitudinilor
Anunțul vine după ce tot mai mulți cetățeni au solicitat clarificări privind situația abonamentelor aflate în valabilitate la momentul suspendării transportului public. Prin această măsură, STP Alba Iulia transmite că niciun călător nu va pierde perioada pentru care a plătit.
Practic, zilele în care abonamentele nu au putut fi utilizate vor fi adăugate la perioada de valabilitate rămasă după reluarea transportului în comun, astfel încât utilizatorii să beneficieze integral de serviciile pentru care au achitat.
Decizia este menită să răspundă uneia dintre cele mai importante preocupări ale călătorilor și să ofere o soluție concretă pentru recuperarea perioadei pierdute în timpul suspendării transportului public din municipiul Alba Iulia.
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