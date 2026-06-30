VIDEO | S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer din Feneș, cu dosar penal și reținut. Ce alcoolemie avea

S-a urcat ,,mort de beat” la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer din Feneș, cu dosar penal și reținut. Ce alcoolemie avea

Un șofer din Feneș a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ,,mort de beat” la volan. Avea o alcoolemie de 1,22 gr./l, la prima probă, și de 1,07 gr./l, la cea de-a doua probă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 iunie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Feneș, cercetat pentru conducerea sub influența alcoolului.

În după-amiaza zilei de 28 iunie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au oprit, pentru control, pe DC 173, pe raza localității Feneș, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 38 de ani.

Acesta nu a fost testat cu aparatul etilotest, întrucât a motivat că este bolnav și a refuzat testarea cu aparatura din dotare. Astfel, acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei, fiindu-i recoltate mostre biologice. Buletinul de analiză toxicologică a evidențiat o concentrație alcoolică în sânge de 1,22 gr./l, la prima probă, și de 1,07 gr./l, la cea de-a doua probă.

Astăzi, 30 iunie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE