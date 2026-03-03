VIDEO | S-a urcat beat mangă la volan și a fost oprit de polițiști în trafic: Șofer de 34 de ani, din Mogoș, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului

S-a urcat beat mangă la volan și a fost oprit de polițiști în trafic: Șofer de 34 de ani, din Mogoș, REȚINUT pentru conducere sub influența alcoolului

Un șofer de 34 de ani, din Mogoș, s-a urcat beat mangă la volan și a fost oprit de polițiști în trafic. A fost reținut și este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 martie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din localitatea Mogoș, județul Alba, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În seara zilei de 2 martie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, pe strada Clujului din municipiu, un autoturism condus de bărbatul de 34 de ani.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,90 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

