ACCIDENT rutier pe autostrada A10, sens Aiud-Alba Iulia: Două autoutilitare de 3,5t s-au ciocnit

ACCIDENT rutier pe autostrada A10, km 34, sens Aiud-Alba Iulia: Două autoutilitare de 3,5t s-au ciocnit

Două autoutilitare de 3,5t au fost implicate într-un accident rutier miercuri, 29 aprilie 2026, pe autostrada A10 km 34, sens Aiud-Alba Iulia.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A10, km 34, sens Aiud-Alba.

Este vorba despre un accident rutier produs intre 2 autoutilitare de 3,5t, fara persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

