UPDATE FOTO | INCENDIU într-un sat din comuna Cergău: Flăcările au cuprins acoperișul unei case. Intervin Pompierii din Blaj

INCENDIU într-un sat din comuna Cergău: Flăcările au cuprins acoperișul unei case. Intervin Pompierii din Blaj

Pompierii din Blaj intervin, miercuri 29 aprilie 2026, pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la acoperișul unei locuințe din satul Lupu, comuna Cergău.

Conform ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu în sat Lupu.

Din informațiile preliminare incendiu se manifesta la nivelul acoperisului unei locuinte.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE

S-a reușit localizarea incendiului de către pompierii militari.

A fost afectat acoperișului unei locuințe pe o suprafață de aproximativ 200mp.

Se intervine in continuare pentru stingerea in totalitate a incendiului și înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

UPDATE final:

Incendiul a fost stins.

