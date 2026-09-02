VIDEO | RODY, privighetoarea din Apuseni, un nou mare succes pentru îndrăgita artistă: „Este o bucurie şi o onoare să cânt pentru moţii mei”
RODY, privighetoarea din Apuseni, un nou mare succes pentru îndrăgita artistă: „Este o bucurie şi o onoare să cânt pentru moţii mei”
La festivalul organizat cu ocazia Zilelor orașului Câmpeni, artista Rodica Filip, de profesie profesoară de Limba şi Literatura Română, a marcat un nou moment de referinţă în cariera sa artistică, fiind răsplătită cu aplauze şi ovaţii.
Artistă a sensibilizat publicul prin interpretarea unor piese proprii româneşti, în stil pop-rock, compuse de Pop Ioan pe versurile poetului Miron Ionel şi Mihaela Cucorada. Una dintre piesele din repertoriul artistei este semnată de compozitorul Precup Marius de la trupa REEA.
Timbrul său vocal special, de soprană, cu o încărcătură emoţională aparte, a creat o atmosferă de neuitat în inima Apusenilor. De la primele acorduri RODY a demonstrat, încă o dată, de ce este supranumită „Privighetoarea din Apuseni”.
Fiecare piesă a fost trăită, nu doar cântată, iar publicul a simţit din plin acest lucru.
„Este o bucurie şi o onoare să cânt pentru moţii mei”, a declarat RODY. Prin prestaţia sa, RODY confirmă că este o voce în plină afirmare, care îmbină cu succes meseria de profesoară de Limba Română cu scena, aducând cultură şi sensibilitate oriunde merge.
Felicitări RODY şi succes în continuare!
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