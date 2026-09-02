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Proiectul privind cumulul pensiei-salariu, adoptat tacit de Senat: 85% din pensie, redusă dacă lucrezi în continuare la stat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 44 de minute

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Proiectul privind cumulul pensiei-salariu, adoptat tacit de Senat: 85% din pensie, redusă dacă lucrezi în continuare la stat

Senatul a adoptat tacit, miercuri, un proiect de lege inițiat de Guvern care prevede că beneficiarii pensiilor de serviciu sau militare vor putea continua să lucreze la stat doar dacă acceptă reducerea cu 85% a pensiei pe perioada activității.

Nota privind adoptarea tacită a proiectului, al cărui termen pentru dezbatere şi vot a fost 28 iulie, a fost prezentată în plen de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus şedinţa, potrivit Agerpres.

Măsura urmăreşte să evite cumularea integrală a două venituri provenite din fonduri publice. Prevederile nu se aplică persoanelor pensionate care îşi desfăşoară activitatea în sectorul privat.

Funcţionarii publici care au împlinit vârsta standard de pensionare pot solicita continuarea activităţii cu cel puţin 30 de zile înainte de îndeplinirea condiţiilor de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale până la vârsta de 70 de ani, în baza aprobării conducătorului instituţiei.

Actul normativ prevede, de asemenea, reguli tranzitorii privind încetarea detaşărilor aflate în derulare, finalizarea procedurilor în curs şi posibilitatea efectuării unor transferuri strict în interesul serviciului.

Proiectul introduce o perioadă maximă de şase ani pentru suspendările determinate de desfăşurarea unor activităţi în cadrul organismelor Uniunii Europene sau al organizaţiilor internaţionale. Măsura are ca scop evitarea blocării pe termen lung a unor funcţii publice şi asigurarea predictibilităţii organizatorice.

Actul normativ introduce şi un mecanism meritocratic în situaţiile de reorganizare instituţională în care sunt luate în calcul şi eliberări din funcţie a personalului. Proiectul prevede obligaţia instituţiilor de a pune la dispoziţia funcţionarilor aflaţi în preaviz funcţiile publice vacante corespunzătoare, posibilitatea organizării unui examen de selecţie atunci când mai mulţi funcţionari îndeplinesc condiţiile pentru aceeaşi funcţie, pentru asigurarea unui tratament egal, şi suspendarea perioadei de preaviz pe durata desfăşurării examenului.

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