Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026
Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026
Pe 5 septembrie 2026, Alba Iulia este invitată să se pună în mișcare pentru o cauză care merită fiecare kilometru. Lions Club Alba Iulia organizează prima ediție a evenimentului caritabil „Lions Bike Race”, o cursă dedicată comunității, în care bucuria de a pedala se transformă în sprijin pentru copiii cu nevoi speciale.
Evenimentul este deschis tuturor celor care iubesc mișcarea, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire. Nu este o competiție profesionistă, nu este cronometrată și nu pune accentul pe viteză sau clasamente. La Lions Bike Race, adevărata victorie este participarea, iar fiecare biciclist ajuns la start contribuie la cauza proiectului.
Evenimentul este deschis tuturor celor care iubesc mișcarea, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire. Nu este o competiție profesionistă, nu este cronometrată și nu pune accentul pe viteză sau clasamente. La Lions Bike Race, adevărata victorie este participarea, iar fiecare biciclist ajuns la start contribuie la cauza proiectului.
Fiecare participant își poate alege provocarea potrivită:
• 9 kilometri – un tur;
• 18 kilometri – două tururi;
• 27 de kilometri – trei tururi.
Astfel, la start sunt așteptați atât bicicliștii obișnuiți cu distanțele mai lungi, cât și familiile, copiii, prietenii și cei care vor pur și simplu să petreacă o dimineață frumoasă, activă și plină de energie în inima orașului.
Pedalăm pentru copiii speciali
Lions Bike Race a fost construit în jurul mesajului „Pedalăm pentru copiii speciali!”. Fondurile strânse prin intermediul evenimentului vor fi direcționate către sprijinirea copiilor care se confruntă cu diferite afecțiuni și nevoi speciale, pentru a le oferi acces la activități și forme de terapie care pot aduce progrese reale în dezvoltarea lor.
Înscrierile continuă, iar kiturile vor fi disponibile și la eveniment
Cei care nu au reușit să se înscrie în avans vor putea găsi kituri de participare și în zona de start, în limita stocului disponibil. Organizatorii recomandă însă sosirea din timp, pentru ridicarea kitului și pregătirea de plecare.
Înscrierile și informațiile despre eveniment sunt disponibile pe pagina:
www.lions-alba.ro/lions-bike-race-2026
Noutățile, informațiile organizatorice și surprizele pregătite pentru participanți sunt comunicate și pe pagina de Facebook Lions Club Alba Iulia.
Nu doar o cursă, ci o dimineață pentru întreaga comunitate
Atmosfera de la Lions Bike Race va continua și dincolo de traseu. Organizatorii pregătesc o tombolă cu numeroase premii și surprize oferite alături de sponsorii evenimentului, muzică, voie bună și momente dedicate atât participanților, cât și susținătorilor veniți să îi încurajeze.
Copiii prezenți la eveniment vor aduce un plus de prospețime și entuziasm, servind limonadă rece, iar clătitele pregătite la fața locului vor completa atmosfera relaxată de sărbătoare. Cei care nu pedalează sunt la fel de bineveniți: pot susține cauza, îi pot încuraja pe bicicliști și se pot bucura de activitățile și surprizele pregătite în zona evenimentului.
Copiii prezenți la eveniment vor aduce un plus de prospețime și entuziasm, servind limonadă rece, iar clătitele pregătite la fața locului vor completa atmosfera relaxată de sărbătoare. Cei care nu pedalează sunt la fel de bineveniți: pot susține cauza, îi pot încuraja pe bicicliști și se pot bucura de activitățile și surprizele pregătite în zona evenimentului.
Pe 5 septembrie, nu contează cât de repede ajungi la final. Contează să fii la start, să pedalezi alături de comunitate și să transformi fiecare kilometru într-un gest de bine, se arată într-un comunicat de presă.
Alba Iulia pedalează. Împreună, punem binele în mișcare!
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Foto | Sute de copii și tineri au participat la orele de educație pentru sănătate și prim ajutor organizate de Crucea Roșie Filiala Alba în vacanța de vară: Despre ce au învățat
Sute de copii și tineri au participat la orele de educație pentru sănătate și prim ajutor organizate de Crucea Roșie Filiala Alba în vacanța de vară: Despre ce au învățat Echipa Filialei Alba a Crucii Roșii Române încheie o nouă vară în slujba comunității, pe parcursul căreia a desfășurat o serie extinsă de acțiuni dedicate […]
2 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 2 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Peste 48.000 de elevi, preșcolari și antepreșcolari din județul Alba vor începe anul școlar 2026–2027
Peste 48.000 de elevi, preșcolari și antepreșcolari din județul Alba vor începe anul școlar 2026–2027 În anul școlar 2026–2027, în județul Alba vor începe cursurile 48.120 de elevi, preșcolari și antepreșcolari, în cadrul unei rețele școlare care cuprinde 399 de unități, inclusiv instituții publice, palate ale copiilor, cluburi și școli postliceale sanitare. Alte șase unități […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
A fost lansat portalul eSănătateaMea: Românii își pot vedea online istoricul medical, rețetele și decontările
A fost lansat portalul eSănătateaMea: Românii își pot vedea online istoricul medical, rețetele și decontările Casa Națională de Asigurări de...
Adio examenului paralel la liceu? Senatul face primul pas spre eliminarea admiterii suplimentare
Adio examenului paralel la liceu? Senatul face primul pas spre eliminarea admiterii suplimentare Comisia pentru învățământ a Senatului a decis,...
Știrea Zilei
Video | Denis, tânărul din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier, condus pe ultimul drum într-un marș cu zeci de motocicliști: „Cât de mult a însemnat pentru el lumea moto”
Denis, tânărul din Vințu de Jos care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier, condus pe ultimul drum într-un marș...
Video | Imagini-șoc pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Un animal a sărit dintr-o remorcă în mers. Șoferul, amendat cu 1.297 de lei
Imagini-șoc pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Un animal a sărit dintr-o remorcă în mers. Șoferul, amendat cu 1.297 de lei Ca...
Curier Județean
Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026
Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026 Pe 5 septembrie...
Foto | Sute de copii și tineri au participat la orele de educație pentru sănătate și prim ajutor organizate de Crucea Roșie Filiala Alba în vacanța de vară: Despre ce au învățat
Sute de copii și tineri au participat la orele de educație pentru sănătate și prim ajutor organizate de Crucea Roșie...
Politică Administrație
Administrațiile publice județene din Alba își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților: Investiții în digitalizarea administrației din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș
Administrațiile publice județene din Alba își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților: Investiții în digitalizarea administrației din Gârbova,...
VIDEO | Două bazine noi pentru alimentarea cu apă a comunei Mirăslău: ,,Nu vor mai exista probleme în alimentarea cu apă a tuturor locuințelor”
Două bazine noi pentru alimentarea cu apă a comunei Mirăslău: ,,Nu vor mai exista probleme în alimentarea cu apă a...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...