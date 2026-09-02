Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026

Pe 5 septembrie 2026, Alba Iulia este invitată să se pună în mișcare pentru o cauză care merită fiecare kilometru. Lions Club Alba Iulia organizează prima ediție a evenimentului caritabil „Lions Bike Race”, o cursă dedicată comunității, în care bucuria de a pedala se transformă în sprijin pentru copiii cu nevoi speciale.

Evenimentul este deschis tuturor celor care iubesc mișcarea, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire. Nu este o competiție profesionistă, nu este cronometrată și nu pune accentul pe viteză sau clasamente. La Lions Bike Race, adevărata victorie este participarea, iar fiecare biciclist ajuns la start contribuie la cauza proiectului.

Evenimentul este deschis tuturor celor care iubesc mișcarea, indiferent de vârstă sau nivel de pregătire. Nu este o competiție profesionistă, nu este cronometrată și nu pune accentul pe viteză sau clasamente. La Lions Bike Race, adevărata victorie este participarea, iar fiecare biciclist ajuns la start contribuie la cauza proiectului.

Fiecare participant își poate alege provocarea potrivită:

• 9 kilometri – un tur;

• 18 kilometri – două tururi;

• 27 de kilometri – trei tururi.

Astfel, la start sunt așteptați atât bicicliștii obișnuiți cu distanțele mai lungi, cât și familiile, copiii, prietenii și cei care vor pur și simplu să petreacă o dimineață frumoasă, activă și plină de energie în inima orașului.

Pedalăm pentru copiii speciali

Lions Bike Race a fost construit în jurul mesajului „Pedalăm pentru copiii speciali!”. Fondurile strânse prin intermediul evenimentului vor fi direcționate către sprijinirea copiilor care se confruntă cu diferite afecțiuni și nevoi speciale, pentru a le oferi acces la activități și forme de terapie care pot aduce progrese reale în dezvoltarea lor.

Înscrierile continuă, iar kiturile vor fi disponibile și la eveniment

Cei care nu au reușit să se înscrie în avans vor putea găsi kituri de participare și în zona de start, în limita stocului disponibil. Organizatorii recomandă însă sosirea din timp, pentru ridicarea kitului și pregătirea de plecare.

Înscrierile și informațiile despre eveniment sunt disponibile pe pagina:

www.lions-alba.ro/lions-bike-race-2026

Noutățile, informațiile organizatorice și surprizele pregătite pentru participanți sunt comunicate și pe pagina de Facebook Lions Club Alba Iulia.

Nu doar o cursă, ci o dimineață pentru întreaga comunitate

Atmosfera de la Lions Bike Race va continua și dincolo de traseu. Organizatorii pregătesc o tombolă cu numeroase premii și surprize oferite alături de sponsorii evenimentului, muzică, voie bună și momente dedicate atât participanților, cât și susținătorilor veniți să îi încurajeze.

Copiii prezenți la eveniment vor aduce un plus de prospețime și entuziasm, servind limonadă rece, iar clătitele pregătite la fața locului vor completa atmosfera relaxată de sărbătoare. Cei care nu pedalează sunt la fel de bineveniți: pot susține cauza, îi pot încuraja pe bicicliști și se pot bucura de activitățile și surprizele pregătite în zona evenimentului.

Copiii prezenți la eveniment vor aduce un plus de prospețime și entuziasm, servind limonadă rece, iar clătitele pregătite la fața locului vor completa atmosfera relaxată de sărbătoare. Cei care nu pedalează sunt la fel de bineveniți: pot susține cauza, îi pot încuraja pe bicicliști și se pot bucura de activitățile și surprizele pregătite în zona evenimentului.

Pe 5 septembrie, nu contează cât de repede ajungi la final. Contează să fii la start, să pedalezi alături de comunitate și să transformi fiecare kilometru într-un gest de bine, se arată într-un comunicat de presă.

Alba Iulia pedalează. Împreună, punem binele în mișcare!

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