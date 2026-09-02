„Caravana de vâslit pe Mureș” revine și în 2026 pe traseul Sântimbru-Drâmbar-Alba Iulia: Când va avea loc evenimentul nautic. Modalitatea de înscriere
„Caravana de vâslit pe Mureș” revine și în 2026 pe traseul Sântimbru-Drâmbar-Alba Iulia: Când va avea loc evenimentul nautic. Modalitatea de înscriere
Pasionații de natură, sport și aventură sunt invitați să participe, pe 19 septembrie 2026, la cea de-a IV-a ediție a „Caravanei de vâslit pe Mureș”, eveniment organizat de Dragonii Cetății Alba Iulia. Traseul va avea aproximativ 20 de kilometri și va porni din Sântimbru, urmând cursul Mureșului până la Alba Iulia.
Evenimentul se adresează atât celor cu experiență în sporturile nautice, cât și începătorilor. Participanții pot folosi caiace, canoe, SUP-uri sau alte ambarcațiuni nemotorizate. Organizatorii transmit că ritmul va fi unul accesibil, iar parcurgerea traseului este estimată la aproximativ 4–4,5 ore, cu o pauză la jumătatea drumului, în zona pontonului din Drâmbar (Ciugud).
„Caravana de vâslit pe Mureș” se dorește a fi un eveniment deschis tuturor, inclusiv familiilor cu copii și persoanelor cu dizabilități, alături de însoțitorii acestora.
Echipament și asistență pe traseu
Pentru participanții care nu dispun de echipament propriu, organizatorii anunță că ambarcațiunile și echipamentul necesar vor fi puse la dispoziție. Pe parcursul celor aproximativ 20 de kilometri va exista asistență din partea echipei de organizare.
Participanții vor beneficia de gustări și hidratare la start și la punctul de pauză, precum și de o medalie de participare și un kit oferit în ziua evenimentului, la plecare, în intervalul 8:00–9:00. La finalul traseului este pregătit și un gulaș pentru participanți.
Traseul și programul evenimentului
Startul este programat la ora 09:00, de la pontonul din Sântimbru.
Traseul va continua spre:
*Drâmbar (Ciugud) – punctul de pauză;
*Partoș, Alba Iulia – punctul de sosire.
Organizatorii recomandă participanților să ajungă pentru ridicarea kiturilor și pregătirea pentru plecare în intervalul 08:00–09:00.
Donație recomandată de 75 de lei
Participarea se face prin completarea formularului de înscriere și printr-o donație recomandată de 75 de lei/persoană. Donația nu este necesară în cazul copiilor cu vârsta de până la 7 ani, al persoanelor cu dizabilități și al unui însoțitor al acestora, conform detaliilor prezentate în formular.
Potrivit organizatorilor, donațiile contribuie la desfășurarea evenimentului și la susținerea proiectelor menite să facă sporturile nautice mai accesibile pentru copii și adulți.
Înscrierile sunt deschise până în 17 septembrie 2026, ora 22:00, sau până la ocuparea locurilor disponibile.
Formularul de înscriere este disponibil AICI.
Organizatorii îi încurajează pe cei interesați să se înscrie din timp, întrucât numărul de locuri este limitat.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026
Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026 Pe 5 septembrie 2026, Alba Iulia este invitată să se pună în mișcare pentru o cauză care merită fiecare kilometru. Lions Club Alba Iulia organizează prima ediție a evenimentului caritabil „Lions Bike Race”, o cursă dedicată comunității, în […]
Foto | Sute de copii și tineri au participat la orele de educație pentru sănătate și prim ajutor organizate de Crucea Roșie Filiala Alba în vacanța de vară: Despre ce au învățat
Sute de copii și tineri au participat la orele de educație pentru sănătate și prim ajutor organizate de Crucea Roșie Filiala Alba în vacanța de vară: Despre ce au învățat Echipa Filialei Alba a Crucii Roșii Române încheie o nouă vară în slujba comunității, pe parcursul căreia a desfășurat o serie extinsă de acțiuni dedicate […]
2 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 2 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: „Nu te uita în sus! De România se apropie un asteroid financiar care ar putea să destabilizeze serios economia”
Economistul Radu Georgescu: „Nu te uita în sus! De România se apropie un asteroid financiar care ar putea să destabilizeze...
Proiectul privind cumulul pensiei-salariu, adoptat tacit de Senat: 85% din pensie, redusă dacă lucrezi în continuare la stat
Proiectul privind cumulul pensiei-salariu, adoptat tacit de Senat: 85% din pensie, redusă dacă lucrezi în continuare la stat Senatul a...
Știrea Zilei
Petiție online pentru desființarea semaforului de la intersecția Calea Moților – strada Albac, din cartier Micești din Alba Iulia: ,,Se formează coloane foarte mari la orele de vârf”
Petiție online pentru desființarea semaforului de la intersecția Calea Moților – strada Albac, din cartier Micești din Alba Iulia: ,,Se...
Cinci membri ai unei rețele de trafic de droguri pe ruta Spania – România, condamnați la peste 38 de ani de închisoare. Liderul grupării a primit peste 18 ani după gratii
Cinci membri ai unei rețele de trafic de droguri pe ruta Spania – România, condamnați la peste 38 de ani...
Curier Județean
„Caravana de vâslit pe Mureș” revine și în 2026 pe traseul Sântimbru-Drâmbar-Alba Iulia: Când va avea loc evenimentul nautic. Modalitatea de înscriere
„Caravana de vâslit pe Mureș” revine și în 2026 pe traseul Sântimbru-Drâmbar-Alba Iulia: Când va avea loc evenimentul nautic. Modalitatea...
Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026
Alba Iulia pedalează pentru copiii speciali: prima ediție Lions Bike Race are loc pe 5 septembrie 2026 Pe 5 septembrie...
Politică Administrație
Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României
Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României Marius Hațegan, secretar general PNL Alba,...
Administrațiile publice județene din Alba își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților: Investiții în digitalizarea administrației din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș
Administrațiile publice județene din Alba își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților: Investiții în digitalizarea administrației din Gârbova,...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...