„Caravana de vâslit pe Mureș” revine și în 2026 pe traseul Sântimbru-Drâmbar-Alba Iulia: Când va avea loc evenimentul nautic. Modalitatea de înscriere

Pasionații de natură, sport și aventură sunt invitați să participe, pe 19 septembrie 2026, la cea de-a IV-a ediție a „Caravanei de vâslit pe Mureș”, eveniment organizat de Dragonii Cetății Alba Iulia. Traseul va avea aproximativ 20 de kilometri și va porni din Sântimbru, urmând cursul Mureșului până la Alba Iulia.

Evenimentul se adresează atât celor cu experiență în sporturile nautice, cât și începătorilor. Participanții pot folosi caiace, canoe, SUP-uri sau alte ambarcațiuni nemotorizate. Organizatorii transmit că ritmul va fi unul accesibil, iar parcurgerea traseului este estimată la aproximativ 4–4,5 ore, cu o pauză la jumătatea drumului, în zona pontonului din Drâmbar (Ciugud).

„Caravana de vâslit pe Mureș” se dorește a fi un eveniment deschis tuturor, inclusiv familiilor cu copii și persoanelor cu dizabilități, alături de însoțitorii acestora.

Echipament și asistență pe traseu

Pentru participanții care nu dispun de echipament propriu, organizatorii anunță că ambarcațiunile și echipamentul necesar vor fi puse la dispoziție. Pe parcursul celor aproximativ 20 de kilometri va exista asistență din partea echipei de organizare.

Participanții vor beneficia de gustări și hidratare la start și la punctul de pauză, precum și de o medalie de participare și un kit oferit în ziua evenimentului, la plecare, în intervalul 8:00–9:00. La finalul traseului este pregătit și un gulaș pentru participanți.

Traseul și programul evenimentului

Startul este programat la ora 09:00, de la pontonul din Sântimbru.

Traseul va continua spre:

*Drâmbar (Ciugud) – punctul de pauză;

*Partoș, Alba Iulia – punctul de sosire.

Organizatorii recomandă participanților să ajungă pentru ridicarea kiturilor și pregătirea pentru plecare în intervalul 08:00–09:00.

Donație recomandată de 75 de lei

Participarea se face prin completarea formularului de înscriere și printr-o donație recomandată de 75 de lei/persoană. Donația nu este necesară în cazul copiilor cu vârsta de până la 7 ani, al persoanelor cu dizabilități și al unui însoțitor al acestora, conform detaliilor prezentate în formular.

Potrivit organizatorilor, donațiile contribuie la desfășurarea evenimentului și la susținerea proiectelor menite să facă sporturile nautice mai accesibile pentru copii și adulți.

Înscrierile sunt deschise până în 17 septembrie 2026, ora 22:00, sau până la ocuparea locurilor disponibile.

Formularul de înscriere este disponibil AICI.

Organizatorii îi încurajează pe cei interesați să se înscrie din timp, întrucât numărul de locuri este limitat.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal