VIDEO | Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la trecerea dintre ani

Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la trecerea dintre ani

Băile sărate de la Ocna Mureș s-au dovedit neîncăpătoare, nu doar în cursul anului, dar și în noaptea de Revelion 2026. Ca în fiecare an, cei care au ales să sărbătorească trecerea între ani la Băile Ocna Mureș au avut parte de o petrecere inedită, fără costume elegante și sobre sau rochii care mai de care. Petrecăreții și-au pus costumele de baie și au avut parte de o noapte memorabilă în apa din piscinele complexului balenar.

Petrecerea a avut o atmosfera selectă și muzică aleasă, asigurată de Palko Service. Cel mai probabil, și anul acesta deliciul petrecerii a reprezentat-o tunul cu spumă, mai ales că toți au lăsat ringul de dans pentru bălăceala în piscinele interioare, cu apă încălzită ale complexului balnear.

La trecerea dintre ani nu au lipsit focurile de artificii spectaculoase, petrecăreții care au dorit să le vadă mai bine fiind nevoiți să părăseacă, pentru scurt timp, căldura apei pentru a le putea urmări.

Distracția a început la ora 20:00 și s-a încheiat dimineață, iar costul Revelionului a fost de 570 de lei de persoană. Participanții s-au bucurat de Candy bar și Cocktail bar, spumă party, muzică, lumini, DJ și bine-nțeles artificii.

Reamintim că sute de locuri au fost rezervate încă din luna septembrie 2025, pentru noaptea de Revelion de la Băile Sărate Ocna Mureș, cererea fiind uriașă chiar și în lipsa unei promovări oficiale, petrecăreții cumpărând biletele înainte ca organizatorii să facă publice detaliile evenimentului.

Și meniul pregătit pentru Revelionul 2026 a fost pe măsura așteptărilor, pe gustul tuturor:

Antreu

Șnițel Palermo, Chifteluțe aperitiv în crustă de susan

Raffaello de brânzeturi, Ruladă de porc în mantie de semințe

Crostini cu gorgonzola și piersici, Cupe cu guacamole și creveți

Cuburi aperitiv cu spanac și brânză, Frigărui caprese cu roșii și mozzarella

Mozaic cu brânzeturi și legume, Salată de vinete

Salată de icre, Salată italienească de linte

Salată cu pui și dressing cremos

Salată mediteraneană cu buratta și prosciutto crudo

Gustare caldă

File de dorada în crustă de semințe și sos pesto roșu

File de lup de mare la cuptor cu sos bechamel de lămâie

Gratin de broccoli și conopidă

Fel principal

Cotlet de vițel cu sos brun spaniol

Medalion din mușchiuleț de porc cu sos de ghimbir cu ardei copți

Cartofi țărănești cu bacon și ardei

Bar

Șampanie, Apă plată, Apă minerală, Coca Cola, Fanta,

Bere draft Stella Artois & Bergenbier, Vin alb,

Vin roșu, Martini, Lichior, Vodka Absolut, Coniac Jidvei,

Whiskey Jack Daniel’s, Cafea.

Servicii și Divertisment

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI