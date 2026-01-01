VIDEO | Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la trecerea dintre ani
Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la trecerea dintre ani
Băile sărate de la Ocna Mureș s-au dovedit neîncăpătoare, nu doar în cursul anului, dar și în noaptea de Revelion 2026. Ca în fiecare an, cei care au ales să sărbătorească trecerea între ani la Băile Ocna Mureș au avut parte de o petrecere inedită, fără costume elegante și sobre sau rochii care mai de care. Petrecăreții și-au pus costumele de baie și au avut parte de o noapte memorabilă în apa din piscinele complexului balenar.
Petrecerea a avut o atmosfera selectă și muzică aleasă, asigurată de Palko Service. Cel mai probabil, și anul acesta deliciul petrecerii a reprezentat-o tunul cu spumă, mai ales că toți au lăsat ringul de dans pentru bălăceala în piscinele interioare, cu apă încălzită ale complexului balnear.
La trecerea dintre ani nu au lipsit focurile de artificii spectaculoase, petrecăreții care au dorit să le vadă mai bine fiind nevoiți să părăseacă, pentru scurt timp, căldura apei pentru a le putea urmări.
Distracția a început la ora 20:00 și s-a încheiat dimineață, iar costul Revelionului a fost de 570 de lei de persoană. Participanții s-au bucurat de Candy bar și Cocktail bar, spumă party, muzică, lumini, DJ și bine-nțeles artificii.
Reamintim că sute de locuri au fost rezervate încă din luna septembrie 2025, pentru noaptea de Revelion de la Băile Sărate Ocna Mureș, cererea fiind uriașă chiar și în lipsa unei promovări oficiale, petrecăreții cumpărând biletele înainte ca organizatorii să facă publice detaliile evenimentului.
Și meniul pregătit pentru Revelionul 2026 a fost pe măsura așteptărilor, pe gustul tuturor:
Antreu
Șnițel Palermo, Chifteluțe aperitiv în crustă de susan
Raffaello de brânzeturi, Ruladă de porc în mantie de semințe
Crostini cu gorgonzola și piersici, Cupe cu guacamole și creveți
Cuburi aperitiv cu spanac și brânză, Frigărui caprese cu roșii și mozzarella
Mozaic cu brânzeturi și legume, Salată de vinete
Salată de icre, Salată italienească de linte
Salată cu pui și dressing cremos
Salată mediteraneană cu buratta și prosciutto crudo
Gustare caldă
File de dorada în crustă de semințe și sos pesto roșu
File de lup de mare la cuptor cu sos bechamel de lămâie
Gratin de broccoli și conopidă
Fel principal
Cotlet de vițel cu sos brun spaniol
Medalion din mușchiuleț de porc cu sos de ghimbir cu ardei copți
Cartofi țărănești cu bacon și ardei
Bar
Șampanie, Apă plată, Apă minerală, Coca Cola, Fanta,
Bere draft Stella Artois & Bergenbier, Vin alb,
Vin roșu, Martini, Lichior, Vodka Absolut, Coniac Jidvei,
Whiskey Jack Daniel’s, Cafea.
Servicii și Divertisment
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Un băiețel sănătos a venit pe lume în noaptea de Anul Nou 2026, la Spitalul Județean Alba: Are 4,7 kilograme și a primit nota nouă
Un băiețel sănătos a venit pe lume în noaptea de Anul Nou 2026, la Spitalul Județean Alba: Are 4,7 kilograme și a primit nota nouă Noaptea dintre ani a adus mare bucurie unei familii din Alba, Anul Nou aducându-le cel mai frumos cadou imaginabil, un băiețel sănătos! Bebelușul a venit pe lume pe data de […]
Pană MAJORĂ de CURENT în zona Aiud: Mai multe localități în beznă în ajun de Anul Nou 2026
Pană MAJORĂ de CURENT în zona Aiud: Mai multe localități în beznă în ajun de Anul Nou 2026 O pană majoră de curent afectează miercuri, 31 decembrie 2025, în ajun de Anul Nou 2026, mai multe localități din zona Aiud. Mai multe străzi din localități din zona Aiudului au rămas în beznă începând cu ora […]
FOTO | Colonelul Liviu-Aurelian Nicoară, comandant al Centrului de perfecționare medico-militară Sebeș, a trecut în rezervă, după o carieră în slujba Armatei României
Colonelul Liviu-Aurelian Nicoară, comandant al Centrului de perfecționare medico-militară Sebeș, a trecut în rezervă, după o carieră în slujba Armatei României Colonelul Liviu-Aurelian Nicoară, comandant al Centrului de perfecționare medico-militară Sebeș, structură aflată în subordinea Direcției Medicale, a trecut în rezervă după o carieră în slujba Armatei României. Pe parcursul activității sale, colonelul Liviu-Aurelian Nicoară […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
La mulți ani de Sfântul Vasile 2026! Ce nume se sărbătoresc pe 1 ianuarie, când este prăznuit Sfântul Vasile cel Mare
La mulți ani de Sfântul Vasile 2026! Ce nume se sărbătoresc pe 1 ianuarie de Sfântul Vasile cel Mare Sfântul...
Model de FELICITARE de ANUL NOU 2026. Mesaje și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de Revelion
Modele de FELICITĂRI de ANUL NOU 2026. MESAJE de Anul Nou 2025 • URĂRI de Anul Nou 2026. ”La mulți...
Știrea Zilei
VIDEO | Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la trecerea dintre ani
Revelion 2026 MEMORABIL la Băile Ocna Mureș, în costume de baie, muzică aleasă, spumă party și focuri de artificii la...
Un băiețel sănătos a venit pe lume în noaptea de Anul Nou 2026, la Spitalul Județean Alba: Are 4,7 kilograme și a primit nota nouă
Un băiețel sănătos a venit pe lume în noaptea de Anul Nou 2026, la Spitalul Județean Alba: Are 4,7 kilograme...
Curier Județean
Locuitorii din Cricău, FĂRĂ APĂ potabilă în seara de Revelion: Echipele APA CTTA Alba intervin în teren pentru verificare rețelelor
Locuitorii din Cricău, FĂRĂ APĂ potabilă în seara de Revelion: Echipele APA CTTA Alba intervin în teren pentru verificare rețelelor...
FOTO | ACCIDENT de ATV în zona Galbena – Arieșeni: Două persoane rănite după ce s-au răsturnat pe zăpadă. A intervenit Salvamont Alba
ACCIDENT de ATV în zona Galbena – Arieșeni: Două persoane rănite după ce s-au răsturnat pe zăpadă. A intervenit Salvamont...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
Legenda Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri
Legenda Sfântului Vasile. Tradiții și obiceiuri În data de 14 ianuarie, Anul Nou începe cu serbarea Sfântului Vasile cel Mare,...
Obiceiuri şi tradiţii de Anul Nou: Pluguşorul, Capra, umblatul cu Ursul, Sorcova. Cele mai frumoase obiceiuri din ţara noastră
Obiceiuri de Anul Nou • Datini şi tradiţii de Anul Nou la români: Capra, Plugusorul, Ursul, Sorcova De Anul Nou,...