Curier Județean

Video | ,,Relații fără violență”: Activitate desfășurată de polițiști pentru prevenirea violenței domestice la Zlatna. Discuțiile au vizat creșterea gradului de informare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 44 de minute

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Video | ,,Relații fără violență”: Activitate desfășurată de polițiști pentru prevenirea violenței domestice la Zlatna. Discuțiile au vizat creșterea gradului de informare

O activitate dedicată prevenirii violenței domestice, denumită ,,Relații fără violență”, a avut loc la Zlatna. Aceasta a fost desfășurată de polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, împreună cu polițiști din orașul Zlatna, alături de reprezentanții Direcției de Asistență Socială Zlatna și de cei ai Asociației ArtSport Zlatna

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Astfel, aproximativ 30 de persoane au discutat cu oamenii legii despre  tipurile de violență domestică și modalitățile prin care persoanele care se confruntă cu astfel de situații pot solicita sprijin. 

Mesajul transmis de IPJ Alba cu privire la această activitate este următorul: 

,,În după-amiaza zilei de 7 octombrie 2026, polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, împreună cu polițiști din orașul Zlatna, alături de reprezentanții Direcției de Asistență Socială Zlatna și de cei ai Asociației ArtSport Zlatna, au desfășurat o activitate dedicată prevenirii violenței domestice, denumită ,,Relații fără violență”.

Activitatea a avut loc la sediul Centrului Social pentru Persoane Vârstnice din orașul Zlatna și a reunit aproximativ 30 de persoane. 

Polițiștii au transmis informații cu privire la tipurile de violență domestică și modalitățile prin care persoanele care se confruntă cu astfel de situații pot solicita sprijin. 

Discuțiile au vizat creșterea gradului de informare, astfel încât primele semne ale violenței domestice să fie recunoscute, persoanele fiind încurajate să solicite sprijin autorităților.”, se arată într-un mesaj publicat de IPJ Alba.

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