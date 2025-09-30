Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Rectorul UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, aniversat în cadru festiv la 50 de ani de viață și pentru o importantă carieră universitară: „La un moment dat pe mine scria inginer agronom, dar am ajuns să fac ce mi-a plăcut, matematică”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 47 de minute

în

De

Rectorul UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, aniversat în cadru festiv la 50 de ani de viață și pentru o importantă carieră universitară

Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a organizat, marți, 30 septembrie 2025, o nouă ediție a unui eveniment cultural de tradiție intitulat „Cafenea culturală, aniversări culturale”.

Proiectul are ca scop promovarea oamenilor de cultură din județul Alba, cu ocazia aniversărilor sau a unor reușite profesionale de excepție.

De data aceasta, evenimentul s-a desfășurat la Alba Iulia, în sala Atrium Centurionum – Sediul administrativ al județului Alba.

Cu acest prilej a fost aniversat la 50 de ani de viață și o importantă carieră universitară, prof. univ. dr. Daniel Breaz, rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB).

Laudatio a fost rostit de prof.univ.dr. Adrian Petroșel, rectorul interimar al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

„În primul rând mulțumesc pentru inițiativă Consiliului Județean Alba. Faptul că promovează oamenii de cultură este un lucru extraordinar. Vreau să-i mulțumesc fostului meu profesor, domnul Afrian Petrușel, actual rector al Universității „Babeș-Bolyai”. A fost o afinitate între noi încă din momentul în care în anii 94-95 eu eram student. Adrian era atunci asistent universitar și făceam împreună seminariile de Ecuații diferențiale. Peste ani ne întâlnim, iată, aici, în acest context special”, a spus în fața asistenței rectorul UAB.

Am ajuns să fac ceea ce mi-a plăcut, matematică. Cred că sunt unul dintre cei mai norocoși că a venit Revoluția în Decembrie 1989. Pe mine scria inginer agronom. Începuse cumva să mă sperie gândul acesta că o să fiu inginer agronom. Asta nu înseamnă că nu am făcut agricultură. fiind dintr-o comună cu agricultori vrednici, Mihalț, la fel ca Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, cu care am copilărit împreună. Toate te formează âîn viață și toate aceste lucruri, până la urmă, ajung ca pe tine ca om să te modeleze și să vezi viața cu totul și cu totul altfel”, a dezvăluit Daniel Breaz.

Pentru reușita de a fi membru corespondent al Academiei Române, Secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, pr. prof.univ.dr. George Remete i s-a decernat titlul onorific de „Ambasador Cultural al județului Alba”. Laudatio a fost rostit de pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural la Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia.

O diplomă aniversară i-a fost conferită, la 55 de ani de viață și o bogată carieră profesională, dr. Gabriel Rustoiu, manager al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Laudatio a fost rostit de Aurel Rustoiu, cercetător științific la Academia Română, filiala Cluj-Napoca, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei.

Fiind prima ediție desfășurată la Alba Iulia, în 2025, organizatorii nu i-au uitat pe seniorii culturii albaiuliene, acesta fiind un bun prilej de a a-și recunoștința față de dânșii. Au primit diplome de recunoștință prof. Romi Adam, istoricul Gheorghe Anghel, prof. Leontina Fărcaș și prof. Laurenția Stoia.

În cadrul evenimentului a fost vernisată expoziția pictorului Legendi Geza, iar violonistul Dan Liviu Cernat a adus un „Omagiu lui George Enescu”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare: Care este stadiul fizic al lucrărilor

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

30 septembrie 2025

De

Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare Prima parcare supratetajată din Alba Iulia, care este construită pe locul fostului bloc „Turturica” din cartierul Cetate, este aproape finalizată. Potrivit reprezentanților administrației locale, stadiul fizic al lucrărilor prevăzute este în acest moment de 80-85%. Urmează să mai fie realizate finisaje. Noua parcare de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cum s-a produs accidentul de pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 ore

în

30 septembrie 2025

De

Cum a avut loc accidentul pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului Un accident rutier s-a produs luni seara, în jurul orei 21:10, pe Calea Moților, în zona Artipan, din Alba Iulia.  Evenimentul rutier a avut loc atunci când o șoferiță, în vârstă de 30 […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

30 septembrie 2025

De

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 30 septembrie 2025: 547 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

Pregătirea populației României pentru război. Nicușor Dan: Se va introduce un stagiu militar voluntar

Președintele Nicușor Dan: Se va introduce un stagiu militar voluntar Legea pregătirii populaţiei pentru război va fi transmisă Parlamentului în...
Actualitateacum 2 ore

Mercenarul Horațiu Potra va fi cercetat și pentru fals prin „abuz de semnătură” la sesizarea fostei partenere de afaceri: Soluție la Judecătoria Alba Iulia

Horațiu Potra va fi cercetat și pentru fals prin „abuz de semnătură” la sesizarea fostei partenere de afaceri: Soluție la...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 47 de minute

VIDEO | Rectorul UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, aniversat în cadru festiv la 50 de ani de viață și pentru o importantă carieră universitară: „La un moment dat pe mine scria inginer agronom, dar am ajuns să fac ce mi-a plăcut, matematică”

Rectorul UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, aniversat în cadru festiv la 50 de ani de viață și pentru o...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare: Care este stadiul fizic al lucrărilor

Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare Prima parcare supratetajată din Alba Iulia, care este construită...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

FOTO | Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului, reluate în forță. Marius Hațegan: Pe mai bine de jumătate din șosea este turnat stratul de uzură

Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului, reluate în forță Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului au fost reluate în forță,...
Curier Județeanacum 2 ore

Supermarket Penny într-o comună din Alba: Investiție de 5 milioane de lei. În ce stadiu este proiectul

Supermarket Penny într-o comună din Alba Direcția Județeană de Mediu Alba a primit o solicitare de emitere a acordului de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 16 minute

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț Primăria Stremț a solicitat aviz...
Politică Administrațieacum 4 ore

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 14 ore

30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină

30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină În fiecare an, la 30...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea