VIDEO | Rectorul UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, aniversat în cadru festiv la 50 de ani de viață și pentru o importantă carieră universitară: „La un moment dat pe mine scria inginer agronom, dar am ajuns să fac ce mi-a plăcut, matematică”
Rectorul UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, aniversat în cadru festiv la 50 de ani de viață și pentru o importantă carieră universitară
Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a organizat, marți, 30 septembrie 2025, o nouă ediție a unui eveniment cultural de tradiție intitulat „Cafenea culturală, aniversări culturale”.
Proiectul are ca scop promovarea oamenilor de cultură din județul Alba, cu ocazia aniversărilor sau a unor reușite profesionale de excepție.
De data aceasta, evenimentul s-a desfășurat la Alba Iulia, în sala Atrium Centurionum – Sediul administrativ al județului Alba.
Cu acest prilej a fost aniversat la 50 de ani de viață și o importantă carieră universitară, prof. univ. dr. Daniel Breaz, rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB).
Laudatio a fost rostit de prof.univ.dr. Adrian Petroșel, rectorul interimar al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
„În primul rând mulțumesc pentru inițiativă Consiliului Județean Alba. Faptul că promovează oamenii de cultură este un lucru extraordinar. Vreau să-i mulțumesc fostului meu profesor, domnul Afrian Petrușel, actual rector al Universității „Babeș-Bolyai”. A fost o afinitate între noi încă din momentul în care în anii 94-95 eu eram student. Adrian era atunci asistent universitar și făceam împreună seminariile de Ecuații diferențiale. Peste ani ne întâlnim, iată, aici, în acest context special”, a spus în fața asistenței rectorul UAB.
Am ajuns să fac ceea ce mi-a plăcut, matematică. Cred că sunt unul dintre cei mai norocoși că a venit Revoluția în Decembrie 1989. Pe mine scria inginer agronom. Începuse cumva să mă sperie gândul acesta că o să fiu inginer agronom. Asta nu înseamnă că nu am făcut agricultură. fiind dintr-o comună cu agricultori vrednici, Mihalț, la fel ca Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, cu care am copilărit împreună. Toate te formează âîn viață și toate aceste lucruri, până la urmă, ajung ca pe tine ca om să te modeleze și să vezi viața cu totul și cu totul altfel”, a dezvăluit Daniel Breaz.
Pentru reușita de a fi membru corespondent al Academiei Române, Secția de filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, pr. prof.univ.dr. George Remete i s-a decernat titlul onorific de „Ambasador Cultural al județului Alba”. Laudatio a fost rostit de pr. conf. univ. dr. Oliviu Botoi, consilier cultural la Arhiepiscopia Ortodoxă din Alba Iulia.
O diplomă aniversară i-a fost conferită, la 55 de ani de viață și o bogată carieră profesională, dr. Gabriel Rustoiu, manager al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Laudatio a fost rostit de Aurel Rustoiu, cercetător științific la Academia Română, filiala Cluj-Napoca, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei.
Fiind prima ediție desfășurată la Alba Iulia, în 2025, organizatorii nu i-au uitat pe seniorii culturii albaiuliene, acesta fiind un bun prilej de a a-și recunoștința față de dânșii. Au primit diplome de recunoștință prof. Romi Adam, istoricul Gheorghe Anghel, prof. Leontina Fărcaș și prof. Laurenția Stoia.
În cadrul evenimentului a fost vernisată expoziția pictorului Legendi Geza, iar violonistul Dan Liviu Cernat a adus un „Omagiu lui George Enescu”.
