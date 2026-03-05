VIDEO | Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un act medical bun”

Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj, finalizate: „Condiții de secol XXI pentru un act medical bun”

Reabilitarea energetică a clădirii și amenajarea secțiilor și compartimentelor Spitalului Vechi din Blaj au fost finalizate, a anunțat, joi, 5 martie 2026, primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Clădirea Veche a spitalului din Blaj, secția neurologie, a fost complet reabilitată, și interior și exterior, după un proiect mixt, un proiect pe fonduri europene, pe PNRR, aplicat de Primăria Municipiului Blaj, care a vizat eficientizarea energetică a clădirii, în valoare de 4 milioane de lei.

Se referă la tot ce înseamnă acoperiș, camuri schimbate, izolare exterioră culvată de 20, sistemul de iluminat, sistemul de ventilație, sistemul de încălzire, și în paralel, conducerea spitalului a executat lucrurile de reabilitare a secțiilor rămase, interioare. Mă refer la alimentarea cu oxigen, tot ce înseamnă paturi, efectiv.

Sunt condiții civilizate, condiții de secol XXI pentru un act medical normal, un act medical bun.

Aceasta este ultima secție care s-a reabilitat din programul care l-am început în urmă cu șapte ani de zile, în care în fiecare an am încercat să reabilităm una sau două secții a Spitalului Municipal.

Niciodată n-am fi reușit dacă nu aveam asemenea strategie, o strategie, e adevărat, de lungă durată, dar o strategie bazată pe realitățile care existau în Spitalul Blaj și pe posibilitățile financiare pe care ni le-am permis an de an. Felicit pe toți cei care au fost implicați în acest proiect, echipa managerială de la Primăria Municipului Blaj, conducerea spitalului, conducerea secției, asistentele, îngrijitoarele, toți care au participat și au participat la modul cel mai serios, au pus foarte mult suplet în reabilitarea acestei secții.

Succes și Doamne ajută să avem un act medical corect”, a transmis primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.

