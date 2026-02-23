VIDEO | Răzvan Trif, jucătorul din Jidvei, gol senzațional marcat în SuperLiga de fotbal: Execuție de clasă de la mare distanță!

Răzvan Trif, jucătorul din Jidvei, gol senzațional marcat în SuperLiga de fotbal: Execuție de clasă de la mare distanță, în partida FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Hermannstadt!

Jidveianul Răzvan Trif a marcat un gol senzațional în SuperLiga de fotbal, la meciul său cu numărul 150 pe prima scenă.

Reușita s-a consemnat, luni, 23 februarie 2026, în partida FK Csikszereda Miercurea Ciuc – AFC Hermannstadt, din etapa a 28-a, un derby al formațiilor din subsol.

Răzvan Trif a punctat pentru 2-1 cu o execuție de clasă de la 25 de metri, un șut din plin după o respingere din corner, lăsându-l fără replică pe portarul ospeților, David Lazar.

„Golul poate candida fără probleme la cea mai frumoasă reușită a etapei”, a notat Flash Score.

Este prima reușită în tricoul ciucanilor pentru Răzvan Trif, ajuns în iarnă la echipa harghiteană.

Pentru 1-o punctase Csuros Attila, în minutul 17. Sibienii au restabilit egalitatea pe tabelă în minutul 31, prin Aurelian Chițu.

2-1 a fost, de altfel, scorul final.

Răzvan Trif a primit o notă foarte mare (8,2) pe Flash Score.

video: Prima Sport

foto: FK Csikszereda Miercurea Ciuc

