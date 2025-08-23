VIDEO | Raed Arafat, întrebat la Alba Iulia dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „Am făcut față cu brio unei pandemii”

Raed Arafat, întrebat la Alba Iulia dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „Am făcut față cu brio unei pandemii”

„Am făcut față unei pandemii. Modul în care au lucrat unitățile de primiri urgențe în timpul pandemiei a fost unul corect”, a subliniat, sâmbătă, 23 august 2025, la Alba Iulia, secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, răspunzând la întrebarea dacă sistemul medical din România ar face față unei catastrofe.

Raed Arafat a fost prezent la Alba Iulia la inaugurarea după extindere și modernizare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

UPU, „una dintre liniile de front de lucru în pandemie”

„Am făcut față unei pandemii cu colegii noștri și unitățile de primiri urgențe au fost una dintre liniile de front de lucru și care au ținut spatele spitalelor, mai ales când secțiile de terapie intensivă s-au umplut și au devenit a doua secție de terapie intensivă în spital.

Deci modul în care au lucrat unitățile de primiri urgențe în timpul pandemiei a demonstrat că sistemul, ca și gândire, ca și mod de lucru integrat este un mod corect.

Dar, cum am mai zis, completarea numărului personalului și punerea personalului în locurile potrivite pentru categoria de personal este foarte importantă”, a afirmat Raed Arafat la Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI