VIDEO | Raed Arafat, întrebat la Alba Iulia dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „Am făcut față cu brio unei pandemii”
Raed Arafat, întrebat la Alba Iulia dacă sistemul medical ar face față unei catastrofe: „Am făcut față cu brio unei pandemii”
„Am făcut față unei pandemii. Modul în care au lucrat unitățile de primiri urgențe în timpul pandemiei a fost unul corect”, a subliniat, sâmbătă, 23 august 2025, la Alba Iulia, secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, răspunzând la întrebarea dacă sistemul medical din România ar face față unei catastrofe.
Citește și: VIDEO | Burnout în rândul personalului medical de la UPU. Raed Arafat, la Alba Iulia: „Trebuie să reducem presiunea asupra oamenilor”
Raed Arafat a fost prezent la Alba Iulia la inaugurarea după extindere și modernizare a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.
UPU, „una dintre liniile de front de lucru în pandemie”
„Am făcut față unei pandemii cu colegii noștri și unitățile de primiri urgențe au fost una dintre liniile de front de lucru și care au ținut spatele spitalelor, mai ales când secțiile de terapie intensivă s-au umplut și au devenit a doua secție de terapie intensivă în spital.
Deci modul în care au lucrat unitățile de primiri urgențe în timpul pandemiei a demonstrat că sistemul, ca și gândire, ca și mod de lucru integrat este un mod corect.
Dar, cum am mai zis, completarea numărului personalului și punerea personalului în locurile potrivite pentru categoria de personal este foarte importantă”, a afirmat Raed Arafat la Alba Iulia.
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu muncești toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din el câți bani vrea, când vrea”
Radu Georgescu, despre majorarea cu 70% a impozitului pe proprietăți: ”Tu ești cel care muncește toată ziua, iar statul este cel care știe unde ai portofelul și poate să-ți ia din el câți bani vrea, când vrea” După TVA și accize, Guvernul va majora cu 70% taxele pe proprietate începând de anul viitor. Economistul Radu […]
VIDEO | Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență”
Raed Arafat, la inaugurarea UPU Alba Iulia după extindere: „Trebuie să încurajăm personalul tânăr să intre în medicina de urgență” Secretarul de stat Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, a participat, sâmbătă, 23 august 2025, la inaugurarea după extindere și modernizarea a UPU Alba Iulia. Citește și: VIDEO | Unitatea de Primiri […]
Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar și continuă protestele
Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar și continuă protestele Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie, se întreabă cei mai mulți dintre părinţii din România. Sindicatele din educaţie au declanşat un referendum pentru boicotarea începerii noului an şcolar. Profesorii şi-au exprimat nemulţumirile încă de acum […]
