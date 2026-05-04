FOTO | Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi”

Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi”

Trei tineri din Alba Iulia au avut oportunitatea de a descoperi, din interior, cum funcționează administrația locală, petrecând o zi în Cabinetul primarului și alături de viceprimarii Adina Toma și Marius Filimon.

Prin inițiativa „Reprezentant pentru o zi”, organizată de Fundația Județeană pentru Tineret Alba, cei trei tineri au avut ocazia de a vedea la fața locului cum se iau deciziile, cum se construiesc proiectele și ce înseamnă o zi de muncă la Primăria Municipiului Alba Iulia.

„Instituția noastră a fost mereu deschisă unor astfel de acțiuni, participând activ și în anii precedenți.

Ne dorim ca tot mai mulți tineri să aibă curajul să se implice, să pună întrebări și să vină cu idei.

Ușa noastră e deschisă pentru voi, deoarece viitorul orașului se construiește mai frumos alături de cei tineri”, a transmis luni, 4 mai 2026, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

sursa foto: Gabriel Pleșa / Facebook

