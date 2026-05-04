FOTO | Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi”
Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi”
Trei tineri din Alba Iulia au avut oportunitatea de a descoperi, din interior, cum funcționează administrația locală, petrecând o zi în Cabinetul primarului și alături de viceprimarii Adina Toma și Marius Filimon.
Prin inițiativa „Reprezentant pentru o zi”, organizată de Fundația Județeană pentru Tineret Alba, cei trei tineri au avut ocazia de a vedea la fața locului cum se iau deciziile, cum se construiesc proiectele și ce înseamnă o zi de muncă la Primăria Municipiului Alba Iulia.
„Instituția noastră a fost mereu deschisă unor astfel de acțiuni, participând activ și în anii precedenți.
Ne dorim ca tot mai mulți tineri să aibă curajul să se implice, să pună întrebări și să vină cu idei.
Ușa noastră e deschisă pentru voi, deoarece viitorul orașului se construiește mai frumos alături de cei tineri”, a transmis luni, 4 mai 2026, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
sursa foto: Gabriel Pleșa / Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Acțiune de igienizare în zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea: Au participat peste 120 de voluntari
Acțiune de igienizare în zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea: Au participat peste 120 de voluntari Weekend-ul trecut a avut loc o acțiune de igienizare în zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea, la care au participat peste 120 de voluntari. În acest weekend s-a desfășurat acțiunea de igienizare din […]
4 mai 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Cunța: Lucrări de reparații la carosabil
Restricții de circulație pe Autostrada A1, la Cunța: Lucrări de reparații la carosabil Luni, 4 mai 2026, între orele 8.30 și 20.00, sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, la Cunța. Se execută lucrari de reparații pe partea carosabilă. Banda 1 și banda de urgențe de pe calea 2 (Deva-Sibiu) sunt restricționate. Se circulă […]
ITM Alba: 4 persoane prinse muncind ,,la negru”: Amenzi de peste 215.000 de lei. 22 de avertismente date de inspectori în perioada 27 – 30 aprilie 2026
ITM Alba: 4 persoane prinse muncind ,,la negru”: Amenzi de peste 215.000 de lei. 22 de avertismente date de inspectori în perioada 27 – 30 aprilie 2026 Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de peste 215.000 de lei și 22de avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ, în perioada 27 – 30 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Nicuşor Dan: „Indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze”
Nicuşor Dan: „Indiferent de rezultatul votului de la moțiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va...
Primăria Alba Iulia: Prima carte de identitate electronică, eliberată gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani
Primăria Alba Iulia: Prima carte de identitate electronică, eliberată gratuit cetățenilor care au împlinit vârsta de 14 ani Primăria Alba...
Știrea Zilei
Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb de locuri. Bărbatul nu avea permis de conducere și s-ar fi aflat la volan
Urmările ca în filme la Teleac: Șoferiță din Teiuș și un albaiulian, cercetați de polițiști după ce au făcut schimb...
FOTO | Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului derulat de Consiliului Județean și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Șuri cu acoperiș de paie inventariate în spații pitorești dintr-o comună de munte din Alba: O nouă etapă a proiectului...
Curier Județean
FOTO | Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi”
Trei tineri, „insideri” în Primăria Alba Iulia: „Ușa noastră e deschisă pentru voi” Trei tineri din Alba Iulia au avut...
FOTO | Acțiune de igienizare în zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea: Au participat peste 120 de voluntari
Acțiune de igienizare în zona Scărița Belioara – Valea Poșegii – Valea Sagagea: Au participat peste 120 de voluntari Weekend-ul...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia
Investiții în zone recreative, infrastructură socială, educație și patrimoniu – proiecte ale PSD pentru Alba Iulia Aleșii locali ai PSD...
VIDEO | „Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței Mici
„Parcări în loc de garaje”, la Blaj: Start al lucrărilor de amenajare din curtea interioară a blocurilor din zona Pieței...
Opinii Comentarii
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi de zi pentru comunităţile lor
4 mai – Ziua internaţională a pompierilor, prilej de a recunoaşte şi onora sacrificiile pe care pompierii le fac zi...
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România
Ziua naţională a tineretului, sărbătorită anual, pe data de 2 mai, în România Tinerii din România sărbătoresc începând din 2005,...