Cum va fi VREMEA în Transilvania în minivacanța de 1 Mai 2026: Vreme caldă, ideală pentru picnicuri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, 20 aprilie 2026 prognoza meteo pe regiuni pentru perioada 20 aprilie – 3 mai 2026.

Conform ANM, vremea se va încălzi treptat, iar temperaturile vor ajunge la 20 de grade Celsius în jurul datei de 1 mai 2026.

În Transilvania, în prima zi din interval, vor fi temperaturi maxime de 16…18 grade și minime de 4…6 grade (valori apropiate de normalul climatologic), însă vremea va deveni rece în perioada 21 – 23 aprilie, când media temperaturilor maxime va fi de cel mult 10…11 grade, iar minimele vor fi în general de 0…2 grade (cu valori preponderent negative mai ales în depresiuni și condiții de brumă).

În perioada 23 – 28 aprilie, deși vor fi variații de la o zi la alta (încălzire ușoară în 24 și 25 aprilie și o nouă răcire posibilă în 26 și 27 aprilie), valorile termice se vor menține ușor sub mediile multianuale specifice perioadei, cu o medie a maximelor de 14…16 și minime în jurul a 2 grade.

Spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai, scenariul cel mai probabil indicat de prezenta estimare este de încălzire treptată, astfel că media zilnică a temperaturilor maxime va urca spre 18 grade, iar a celor minime la valori de 4…5 grade.

Precipitații predominant sub formă de ploaie se vor semnala în perioada 20 – 22 aprilie, când și cantitățile de apă vor fi pe arii restrânse însemnate. Intervale cu ploi sunt probabile și după 27 aprilie.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

