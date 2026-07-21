Pensii 2026 | Atenție, pensionari! Nerespectarea obligațiilor poate duce la suspendarea pensiei și recuperarea sumelor încasate
Atenție, pensionari! Nerespectarea obligațiilor poate duce la suspendarea pensiei și recuperarea sumelor încasate
Pensionarii din sistemul public care locuiesc în afara României trebuie să respecte o serie de obligații legale pentru a evita suspendarea plății pensiei sau recuperarea sumelor încasate necuvenit. Casa Județeană de Pensii Alba atrage atenția asupra celor mai importante aspecte pe care beneficiarii trebuie să le aibă în vedere.
Una dintre principalele obligații este transmiterea Certificatului de viață, document care trebuie depus din proprie inițiativă de către pensionarii cu locul de ședere obișnuită în străinătate. Acesta trebuie transmis de două ori pe an, până la 31 martie și până la 30 septembrie.
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Potrivit reprezentanților instituției, nerespectarea acestor termene are consecințe directe. Dacă certificatul nu este transmis la timp, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare expirării termenului legal.
Obligația îi vizează și pe noii beneficiari de pensie, în situația în care între depunerea cererii și prima plată au trecut mai mult de șase luni. În aceste cazuri, prima pensie va fi achitată doar după transmiterea Certificatului de viață completat.
Casa Județeană de Pensii Alba precizează că beneficiarii pot utiliza inclusiv modelul alternativ de Certificat de viață prevăzut de Ordinul nr. 865/2023 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice. Atât acest formular, cât și Declarația pentru transferul pensiei în străinătate sunt disponibile pe site-ul instituției.
Instituția atrage atenția și asupra procedurii de depunere a cererii de pensionare. Aceasta trebuie depusă în statul în care persoana are locul de ședere obișnuită. În caz contrar, există riscul stabilirii și plății unor drepturi necuvenite, ceea ce poate conduce ulterior la emiterea unor decizii de recuperare a sumelor încasate fără temei legal.
De asemenea, conform prevederilor Legii nr. 360/2023, beneficiarii sunt obligați să informeze Casa Teritorială de Pensii despre orice modificare care poate influența stabilirea sau plata pensiei. Comunicarea trebuie făcută în termen de 15 zile de la apariția schimbării.
Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba avertizează că, în cazul în care sunt încasate sume necuvenite ca urmare a nedeclarării schimbării locului de ședere obișnuită sau a altor modificări relevante, instituția va emite o decizie de recuperare a debitului, iar beneficiarul va avea obligația legală de a restitui integral sumele încasate necuvenit.
Casa Județeană de Pensii Alba recomandă tuturor pensionarilor români stabiliți în străinătate să respecte termenele și obligațiile prevăzute de lege pentru a evita întreruperea plății pensiei și eventualele obligații de restituire a unor sume.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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