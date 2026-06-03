VIDEO | GREVĂ GENERALĂ la Fabrica de Arme Cugir pe fondul nemulțumirilor salariale: Protest declanșat în timpul negocierilor cu producătorul german de armament J.P. Sauer & Sohn

GREVĂ GENERALĂ la Fabrica de Arme Cugir pe fondul nemulțumirilor salariale: Protest declanșat în timpul negocierilor cu producătorul german de armament J.P. Sauer & Sohn

Angajații Fabricii de Arme din Cugir au declanșat o grevă generală miercuri, 3 iunie 2026, după ce discuțiile privind majorarea veniturilor nu au condus la rezultate concrete. Decizia a fost luată de sindicatul unității, care susține că salariații sunt tot mai nemulțumiți de nivelul actual al remunerației și de lipsa unor măsuri care să răspundă revendicărilor lor.

Protestul are loc într-un moment important pentru societate, în contextul negocierilor purtate cu producătorul german de armament J.P. Sauer & Sohn GmbH, negocieri care ar putea influența viitorul companiei din Cugir.

Reprezentanții sindicali afirmă că angajații solicită salarii mai bune și condiții care să reflecte atât nivelul de calificare necesar în domeniu, cât și importanța strategică a activității desfășurate. Sindicatul transmite că rămâne deschis dialogului, însă cere conducerii măsuri rapide și soluții clare pentru rezolvarea problemelor semnalate.

Potrivit informațiilor prezentate de liderii sindicali, printre revendicări se numără majorarea valorii tichetelor de masă, acordarea voucherelor de vacanță și o creștere salarială de 6,5%. În lipsa unui acord, activitatea de producție ar putea fi afectată pe durata protestului.

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