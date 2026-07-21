Ce lichide recomandă specialiștii pentru o hidratare eficientă în timpul verii: Canicula pune organismul la încercare

Pe măsură ce temperaturile cresc, hidratarea devine unul dintre cei mai importanți factori pentru menținerea sănătății. Medicii și nutriționiștii atrag atenția că nu toate băuturile sunt la fel de eficiente în combaterea deshidratării, iar unele pot chiar accentua pierderea de lichide. Alegerea corectă a băuturilor este esențială, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate și umiditate crescută.

Apa – primul și cel mai important aliat

Apa rămâne cea mai recomandată băutură în sezonul cald. Pentru majoritatea adulților, necesarul zilnic variază în funcție de vârstă, greutate, nivel de activitate și temperatură, însă în zilele caniculare consumul trebuie crescut pentru a compensa pierderile prin transpirație.

Specialiștii recomandă consumul de apă în mod regulat pe parcursul zilei, fără a aștepta apariția senzației de sete, aceasta fiind un semn că organismul a început deja să se deshidrateze.

Apa minerală și electroliții

În cazul persoanelor care desfășoară activități fizice intense sau petrec multe ore în soare, apa minerală poate contribui la refacerea unei părți din electroliții eliminați prin transpirație. După efort prelungit sau transpirație abundentă, pot fi utile și băuturile cu electroliți, însă acestea trebuie alese cu atenție, evitând variantele cu un conținut ridicat de zahăr.

Ceaiurile reci, fără zahăr

Infuziile de mentă, mușețel, hibiscus sau rooibos, răcite natural și consumate fără zahăr, reprezintă o alternativă sănătoasă la băuturile carbogazoase. Acestea oferă hidratare și pot avea un efect răcoritor, fără aport caloric semnificativ.

Apa cu fructe și plante aromatice

Pentru persoanele care consumă greu apă simplă, specialiștii recomandă aromatizarea acesteia cu felii de lămâie, lime, portocală, castravete sau frunze de mentă și busuioc. Aceste combinații oferă un gust plăcut fără adaos de zahăr și pot încuraja un consum mai mare de lichide.

Laptele și produsele lactate fermentate

Studiile arată că laptele poate contribui eficient la rehidratare datorită conținutului de apă, proteine și electroliți. De asemenea, chefirul și iaurtul de băut reprezintă opțiuni potrivite pentru persoanele care le tolerează, oferind atât lichide, cât și nutrienți importanți.

Supele și ciorbele ușoare

Deși sunt consumate calde sau călduțe, supele de legume și ciorbele contribuie semnificativ la aportul zilnic de lichide și minerale. În multe culturi cu veri foarte fierbinți, acestea fac parte din alimentația obișnuită chiar și în sezonul estival.

Apa de cocos

Considerată o alternativă naturală pentru refacerea electroliților, apa de cocos conține potasiu și alte minerale. Totuși, aceasta nu înlocuiește apa obișnuită și trebuie consumată cu moderație, în special de persoanele cu anumite afecțiuni renale sau metabolice.

Fructele bogate în apă completează hidratarea

Hidratarea nu provine exclusiv din băuturi. Pepenele roșu, pepenele galben, căpșunile, piersicile, castraveții, roșiile și citricele conțin peste 85–90% apă și contribuie la menținerea echilibrului hidric al organismului.

Băuturile care trebuie evitate

Specialiștii recomandă evitarea sau consumul moderat al unor băuturi în perioadele caniculare:

• băuturile alcoolice, care favorizează deshidratarea;

• băuturile răcoritoare bogate în zahăr;

• energizantele cu un conținut ridicat de cofeină și zahăr;

• excesul de cafea sau ceai negru concentrat, în special dacă nu este compensat prin consum suplimentar de apă.

Semne că organismul are nevoie urgentă de lichide

Printre primele simptome ale deshidratării se numără:

• senzația intensă de sete;

• uscăciunea gurii;

• oboseala accentuată;

• amețelile;

• urina închisă la culoare și în cantitate redusă;

• durerile de cap.

În cazul apariției confuziei, leșinului sau a simptomelor de insolație, este necesară solicitarea rapidă a asistenței medicale.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)