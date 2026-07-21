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Dragoş Damian, Terapia Cluj: Stimaţi Bugetari, puteţi face câte greve vreţi. Nu sunt bani pentru creşteri salariale în mediul bugetar. Banii pentru salarii vin din taxele plătite până la ultimul leuţ vreo 3 milioane de angajaţi harnici şi muncitori din mediul privat

Ioana Oprean

Publicat

acum 43 de secunde

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Dragoş Damian, Terapia Cluj: Stimaţi Bugetari, puteţi face câte greve vreţi. Nu sunt bani pentru creşteri salariale în mediul bugetar. Banii pentru salarii vin din taxele plătite până la ultimul leuţ vreo 3 milioane de angajaţi harnici şi muncitori din mediul privat

Stimaţi Bugetari, banii pentru străzi, spitale, şcoli, seniori, salarii – inclusiv pentru salariile Dumneavoastră, Stimaţi Bugetari – vin din taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le plătesc până la ultimul leuţ vreo 3 milioane de angajaţi harnici şi muncitori din mediul privat şi din taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le plătesc până la ultimul leuţ vreo 100.000 de companii harnice şi muncitoare din mediul privat.

De acolo vin banii pentru sistemul bugetar, salarii, pensii, alocaţii, indemnizaţii, beneficii, burse, stimulente, sponsorizări, indexări, sporuri, ajutoare, bonusuri, concedii speciale plătite, vouchere, scutiri, facilitaţi, ajutoare, amnistii.

Sunt foarte puţini bani care se încasează la buget din taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le plătesc până la ultimul leuţ vreo 3 milioane de angajaţi harnici şi muncitori din mediul privat şi din taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le plătesc până la ultimul leuţ vreo 100.000 de companii harnice şi muncitoare din mediul privat. Absolut insuficienţi.

Stimaţi Bugetari, am închis fabrici, uzine şi combinate de mâncare, chimie, energie şi apărare – în toate ţările bogate acestea sunt industrii strategice de unde cei mai mulţi bani vin la buget.

Unde sunt unităţile de producţie de biotehnologie, microcipuri şi regenerabile despre care ni se spune că sunt viitorul? Nu există.

Doar o industrie puternică aduce mulţi bani la buget.

Stimaţi Bugetari, am construit aiurea o economie pe consum de importuri, imobiliare şi divertisment, care acum s-a prăbuşit din cauza inflaţiei – dar oricum, niciodată nu vin bani suficienţi la buget din consum. Apropo, Stimaţi Bugetari, aţi observat cum la câte un festival de muzică, în mod miraculos, nu merg POS-urile, nu se pot emite bonuri fiscale, se strică aparatele de taxat şi cad aplicaţiile de transport şi de cazare?

Şi nu în ultimul rând, Stimaţi Bugetari, avem o rată uimitoare a criminalităţii fiscale, de 20-25% din PIB – evaziune fiscală, munca la negru, neplată de TVA, fentare de accize, produse contrafăcute, etc.

400 de miliarde de lei sunt palmaţi anual de ”băieţii deştepţi”, adică de două ori mai mult decât banii necesari pentru creşterile salariale din mediul bugetar.

Şi toate cele de mai sus se întâmpla de 20-30 de ani, nu de ieri de alaltăieri.

Se tot vorbeşte în spaţiul public de zeci-şi-sute-şi-nu-ştiu-câte-mii de miliarde de lei pentru anvelopa bugetară. Sunt bani în fişiere Excel, ei nu există. Nu-i mai credeţi pe oratorii ăştia bronzaţi cu feţe relaxate care nu au muncit cu adevărat o zi în viaţa lor dar au timp să apară în spaţiul public ca să vă mintă că există bani.

Daca sănătatea obţine ceva, pierde educaţia. Dacă educaţia primeşte ceva, se ia de la armată. Dacă armata are creşteri, sănătatea va avea scăderi.

O să avem bani, Stimaţi Bugetari, când o sa avem fabrici, uzine si combinate de mâncare, chimie, energie şi apărare, cât vezi cu ochi. Până atunci o să ne minţim frumos dacă credem că exista bani pentru creşteri salariale în mediul bugetar.

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