FOTO | PROTEST spontan la Casa de Pensii Alba: Nemulțumiri legate de prevederile proiectului noii legi a salarizării

PROTEST spontan la Casa de Pensii Alba: Nemulțumiri legate de prevederile proiectului noii legi a salarizării

Nemulțumirile generate de proiectul noii legi a salarizării au ajuns și la Casa Județeană de Pensii Alba, unde angajații au declanșat joi, 4 iunie 2026 un protest spontan în fața instituției.

Acțiunea a avut un caracter simbolic și a durat aproximativ 10-15 minute, timp în care salariații și-au exprimat dezacordul față de prevederile care, potrivit sindicatelor din sistemul bugetar, ar putea conduce la diminuări salariale și la accentuarea inechităților existente.

Protestul de la Casa Județeană de Pensii Alba se înscrie într-un val național de reacții împotriva proiectului legislativ aflat în dezbatere, sindicatele avertizând că noua formulă de salarizare poate genera pierderi financiare pentru mii de angajați din sectorul public. În ultimele zile, acțiuni similare au fost organizate în administrațiile fiscale, instanțe și alte instituții bugetare din țară.

Federația Națională Solidaritatea Socială a Muncii (FNSSM), afiliată la Blocul Național Sindical, avertizează că noua Lege a salarizării riscă să reducă semnificativ salariile angajaților din casele teritoriale de pensii și să mențină inechitățile existente în sistemul public.

Organizația sindicală susține că reforma salarizării în sectorul public este necesară, însă aceasta trebuie să fie construită pe principii de echitate, transparență și predictibilitate, astfel încât să elimine diferențele salariale nejustificate și să protejeze puterea de cumpărare a angajaților.

Reprezentanții FNSSM solicită introducerea unor mecanisme clare care să asigure salarizare egală pentru funcții identice sau similare și eliminarea discrepanțelor rezultate din aplicarea neunitară a legislației anterioare.

„Nu se poate construi un sistem modern de salarizare dacă păstrăm dezechilibrele trecutului. Pentru aceeași muncă, aceeași responsabilitate și aceeași pregătire profesională trebuie să existe aceeași recunoaștere salarială”, susțin sindicaliștii.

Federația critică și lipsa unei formule clare de actualizare a valorii de referință utilizate la calculul salariilor. În opinia sindicaliștilor, fără un mecanism automat de indexare, veniturile bugetarilor riscă să fie afectate de inflație și de creșterea costului vieții.

„O lege a salarizării nu trebuie să stabilească doar salariile de astăzi, ci să garanteze și valoarea lor reală în viitor. Dacă valoarea de referință nu este actualizată anual în funcție de inflație și de evoluția salariului mediu, puterea de cumpărare a angajaților va continua să scadă”, se arată în comunicat.

Sindicaliștii atrag atenția în mod special asupra situației angajaților din casele teritoriale de pensii, despre care spun că sunt subevaluați în actualul proiect de lege, în ciuda faptului că gestionează activități esențiale pentru milioane de pensionari și beneficiari ai sistemului public de pensii.

FNSSM solicită revizuirea coeficienților de salarizare atât pentru personalul de conducere, cât și pentru cel de execuție din sistemul public de pensii, precum și reducerea diferențelor dintre structurile centrale și cele teritoriale.

Potrivit federației, în forma actuală, proiectul nu garantează revenirea salariilor la nivelurile existente înainte de aplicarea măsurilor fiscal-bugetare temporare. Mai mult, pentru personalul din casele teritoriale de pensii, salariile care ar urma să fie aplicate din ianuarie 2027 ar putea rămâne sub nivelul celor aflate în plată în iunie 2025.

„Măsurile temporare adoptate în perioade dificile nu trebuie transformate în pierderi salariale permanente. Noul sistem de salarizare trebuie să ofere siguranță și predictibilitate, nu să consacre efectele unor restricții bugetare conjuncturale”, transmit reprezentanții FNSSM.

Federația cere Guvernului și Ministerului Muncii să revizuiască proiectul înainte de adoptare și să introducă măsuri care să garanteze eliminarea inechităților salariale, actualizarea anuală a veniturilor în funcție de inflație și evoluția salariului mediu brut, menținerea drepturilor salariale dobândite și recunoașterea corespunzătoare a responsabilităților personalului din casele teritoriale de pensii.

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