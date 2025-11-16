VIDEO | ,,Prin postire devenim niște oameni liniștiți, care trăiesc într-o pace interioară”. Importanța postului explicată de preotul Oliviu Botoi
,,Prin postire devenim niște oameni liniștiți, care trăiesc într-o pace interioară”. Importanța postului explicată de Oliviu Botoi, purtător de cuvânt Arhiepiscopia Alba Iulia
În tradiția poporului român, în spiritualitatea ortodoxă, înainte de începutul oricărui post există un moment cunoscut sub numele de Lăsatul Postului sau Lăsata Secului.
Postul este o atenție la alimentație, o formă de dietă care curăță trupul și menține mintea limpede. Apoi, prin mâncarea simplă de post, redescoperim simplitatea vieții și legătura cu cei care au trăit sănătos înaintea noastră. În final, postul are și o dimensiune spirituală, fiind un moment de comuniune cu Dumnezeu, întărit prin rugăciune și binecuvântarea hranei, a explicat Oliviu Botoi, purtătorul de cuvânt Arhiepiscopia Alba Iulia și consilier cultural, pentru Ziarul Unirea.
,,Vorbim mai mult despre o dietă sau despre un mod prin care ne detoxifiem, ne menținem mintea limpede, un echilibru, dacă vrem să-l numim așa, și cred că acest lucru este la îndemâna multora și se vorbește foarte mult despre acest element în viața de astăzi, și mai ales în viața celor tineri. Apoi, un post nu se rezumă doar la acest lucru. Presupune și descoperirea unei simplități.
Citește și: A început Postul Crăciunului 2025: Când sunt zilele cu dezlegare la pește
Atunci când ne hrănim din produse de post, descoperim sau redescoperim o simplitate a vieții noastre, o simplitate care ne unește și cu toți cei dinaintea noastre care au trăit într-un mod sănătos și s-au hrănit din vadele pământ. Au mâncat simplu, au descoperit această simplitate și bucurie până la urmă. Apoi, în al doilea rând, atunci când vorbim despre post, vorbim și despre ceea ce nu mâncăm. Și atunci când suntem puși în fața unei alegeri, noi ne descoperim până la urmă o libertate a noastră interioară, de a avea până la urmă autonomia și capacitatea de a renunța la anumite lucruri care până la urmă nu ne hrănesc atât de mult cum am crede noi, ci ne produc o anumită plăcere. Și acest mod de a ne descoperi libertatea interioară prin post este foarte important”, a explicat purtătorul de cuvânt Arhiepiscopia Alba Iulia.
Preotul a continuat prin a vorbi despre cea mai profundă dimensiune a postului: postul spiritual. El explică faptul că această formă de postire depășește cu mult regula alimentară și ține de felul în care omul își gestionează simțurile și gândurile.
Potrivit preotului, prin post „ne domolim simțurile”, cele care, spune el, provoacă adesea tulburări și neliniști interioare. Prin înfrânare, omul își poate concentra atenția pe ceea ce este cu adevărat esențial, eliberându-se treptat de zgomotul inutil al informațiilor care îl asaltează zilnic.
Preotul subliniază că postul aduce și o liniște a gândurilor, transformându-l pe om într-o ființă mai împăcată cu sine:
,,Este vorba despre postul spiritual sau duhovnicesc, nu doar despre ceea ce mâncăm curat, sau despre ceea ce alegem să nu mâncăm ca fiind de dulce. Și aici, în primul rând, prin postire, noi ne domolim simțurile. Simțurile noastre sunt cele care ne provoacă foarte multe tulburări interioare și simțite.
Și atunci poate să ne îndeamnă să ne focusăm privirea, atenția, uzul spre lucrurile esențiale. Iar apoi, bineînțeles că postirea, până la urmă, ne domolește și gândurile. Prin postire devenim niște oameni liniștiți, niște oameni care trăiesc într-o pace interioară prin simplul fapt că avem un filtru al gândurilor sau a informațiilor pe care le primim în viața noastră, multe dintre ele fără rost.
Și noi, în ultimul rând, prin postire și, până la urmă, chiar prin ajunare sau nemâncare până seara, descoperim că viața noastră nu este ținută doar de hrana, ci doar de hrana materială, doar de hrana văzută, pusă în nemâncare. Și noi ne hrănim și din cuvântul lui Dumnezeu, nu doar cu pâine pământească, ci din cuvântul care iese din cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci vorbim despre o hrană duhovnicească, despre o energie divină, ca să mă exprim în termenii lumii de astăzi, care nu este altceva decât harul sau lucrarea Duhului Sfânt, care se revarsă peste noi atunci când noi suntem într-o lucrare ascetică sau într-o postire”, a încheiat consilierul cultural.
