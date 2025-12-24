VIDEO | Primul om de zăpadă făcut de o familie din Alba Iulia, în Cetatea Carolina, după ce a nins în Ajun de Crăciun: ,,Am fost norocoși”
Primul om de zăpadă făcut de o familie din Alba Iulia, în Cetatea Carolina, după ce a nins în Ajun de Crăciun: ,,Am fost norocoși”
Prima zăpadă din sezonul de iarnă 2025 – 2026 a sosit în Ajun de Crăciun. Albaiulienii profită de această ocazie pentru a se distra alături de cei dragi.
Astfel o familie, cu o fetiță de 5 anișori, au ieșit să se bucure de ninsoarea proaspăt așternută. Cu această ocazie, cea mică a făcut primul om de zăpadă din viața ei.
,,Facem un om de zăpadă cu ocazia primei zăpezi din Alba Iulia. Toată familia participă. Mai avem de făcut zâmbetul, mai punem niște nasturi. Pentru fetiță, este primul care l-a făcut în viața ei. Am fost norocoși”, a explicat femeia.
Astfel, albaiulienii pot profita de prima zăpadă din sezonul 2025-2026 din Alba Iulia pentru a petrece diferite activități alături de cei dragi în perioada sărbătorilor de Crăciun.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Incendiu la un magazin alimentar din Aiud, pornit de la o ladă frigorifică. Intervin pompierii
Incendiu la un magazin alimentar din Aiud, pornit de la o ladă frigorifică. Pompierii intervin Un incendiu a izbucnit la o ladă frigorifică în spațiul de depozitare al unui magazin alimentar, de pe strada Ecaterina Varga din Aiud. Potrivit ISU Alba, sectia de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu in mun. Aiud, str. Ecaterina […]
UPDATE | INCENDIU la un apartament din Aiud: O vârstnică de 70 de ani, intoxicată cu fum după ce a uitat o tigaie pe aragaz
INCENDIU la un apartament din Aiud: O vârstnică de 70 de ani, intoxicată cu fum după ce a uitat o tigaie pe aragaz Un incendiu a izbucnit marți seara, în jurul orei 19.00, la un apartament din municipiul Aiud. Intervin pompierii cu trei autospeciale. Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul […]
VIDEO | Damian, Rareș și Izabela, trei micuți din Alba, vizitați de Moș Crăciun și polițiști: Au primit cadouri în cadrul campaniei ,,De Crăciun, dăruiește din suflet”
Damian, Rareș și Izabela, trei micuți din Alba, vizitați de Moș Crăciun și polițiști: Au primit cadouri în cadrul campaniei ,,De Crăciun, dăruiește din suflet” Damian, Rareș și Izabela, trei micuți care, alături de mamele lor, își petrec sărbătorile de iarnă într-o locuință protejată de pe raza municipiului Alba Iulia au fost vizitați de polițiștii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Înjurăturile ajută performanța fizică și implicarea, consideră cercetătorii: ,,Mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras”
Înjurăturile ajută performanța fizică și implicarea, consideră cercetătorii: ,,Mai concentrat, mai sigur pe tine și mai puțin distras” Un efect...
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru petrecerile de Crăciun și Revelion organizate în apartamente: Care sunt orele de liniște
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru petrecerile de Crăciun și Revelion organizate în apartamente: Care sunt orele de...
Știrea Zilei
FOTO | Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie”
Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și...
FOTO | Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!”
Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am...
Curier Județean
VIDEO | Primul om de zăpadă făcut de o familie din Alba Iulia, în Cetatea Carolina, după ce a nins în Ajun de Crăciun: ,,Am fost norocoși”
Primul om de zăpadă făcut de o familie din Alba Iulia, în Cetatea Carolina, după ce a nins în Ajun...
Incendiu la un magazin alimentar din Aiud, pornit de la o ladă frigorifică. Intervin pompierii
Incendiu la un magazin alimentar din Aiud, pornit de la o ladă frigorifică. Pompierii intervin Un incendiu a izbucnit la...
Politică Administrație
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Opinii Comentarii
Modele de MESAJE și URĂRI de Crăciun 2025. Felicitări de CRACIUN pentru cei dragi
Modele de Felicitari de Crăciun 2025: Modele de MESAJE de Crăciun și URĂRI de Crăciun, de sărbători, pentru cei dragi....
24 decembrie, Ajunul Crăciunului: Obiceiuri, tradiții și superstiții pe care creștinii le respectă în această zi
24 decembrie, Ajunul Crăciunului: Obiceiuri, tradiții și superstiții pe care creștinii le respectă în această zi În tradiția populară, Ajunul...