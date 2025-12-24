Rămâi conectat

VIDEO | Primul om de zăpadă făcut de o familie din Alba Iulia, în Cetatea Carolina, după ce a nins în Ajun de Crăciun: ,,Am fost norocoși”

Bogdan Ilea

acum 28 de minute

Prima zăpadă din sezonul de iarnă 2025 – 2026 a sosit în Ajun de Crăciun. Albaiulienii profită de această ocazie pentru a se distra alături de cei dragi.

Astfel o familie, cu o fetiță de 5 anișori, au ieșit să se bucure de ninsoarea proaspăt așternută. Cu această ocazie, cea mică a făcut primul om de zăpadă din viața ei.

,,Facem un om de zăpadă cu ocazia primei zăpezi din Alba Iulia. Toată familia participă. Mai avem de făcut zâmbetul, mai punem niște nasturi. Pentru fetiță, este primul care l-a făcut în viața ei. Am fost norocoși”, a explicat femeia. 

Astfel, albaiulienii pot profita de prima zăpadă din sezonul 2025-2026 din Alba Iulia pentru a petrece diferite activități alături de cei dragi în perioada sărbătorilor de Crăciun.

