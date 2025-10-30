VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa: „Vom organiza transportul în comun din Alba Iulia cu operator propriu, folosind autobuze și microbuze electrice”
Gabriel Pleșa: „Vom organiza transportul în comun din Alba Iulia cu operator propriu, folosind autobuze și microbuze electrice”
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit din nou, joi, 30 octombrie 2025, despre intenția administrației publice locale de a internaliza serviciul de transport în comun.
Citește și: VIDEO | Descoperiri arheologice importante la Alba Iulia: Structuri de locuire și străzi romane bine conservate în arealul în care se va construi noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș
„Vom organiza transportul pe operator propriu și ne dorim foarte mult și să organizăm acel transport școlar de care am tot vorbit”, a subliniat edilul albaiulian într-o conferință de presă desfășurată la Partoș, în arealul în care va fi realizată o autobază pentru autobuze și microbuze electrice.
Flota care urmează să fie folosită în transportul în comun din Alba Iulia va fi alcătuită din autobuze și microbuze electrice, a precizat primarul Gabriel Pleșa, în contextul în care este în curs achiziția de către municipalitate a 21 de autobuze electrice și 6 microbuze electrice, în cadrul a două proiecte.
„Din cele 21 de autobuze electrice s-a testat deja primul. Se pare că este foarte ok din punct de vedere tehnic. Vor veni 4 pe lună. Până în februarie o să avem toate cele 21 de autobuze. Apoi vin microbuzele, încă 6. Știți că aici suntem în parteneriat cu Comuna Ciugud. Mai avem cele 13 autobuze electrice pe care le vedeți pe străzile municipiului Alba Iulia. Vom dispune, așadar, de o flotă de 34-35 de autobuze și 7 microbuze electrice, pentru că mai avem și microbuzul din proiectul Consiliului Județean Alba”, a declarat Gabriel Pleșa.
Unul dintre rezultatele cu cel mai mare impact ale internalizării serivicului de transport public din Alba Iulia va fi ieftinirea biletelor și abonamentelor, a anunțat în context primarul albaiulian.
