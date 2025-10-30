VIDEO | Descoperiri arheologice importante la Alba Iulia: Structuri de locuire și străzi romane bine conservate în arealul în care se va construi noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș

Descoperiri arheologice în Alba Iulia. Lucrările pentru centrul de transport au scos la iveală structuri de locuire și străzi romane bine conservate

Primăria Municipiului Alba Iulia a anunțat că lucrările pentru Centrul de mobilitate urbană, o investiție europeană de peste 9 milioane de euro pentru transport public, au scos la iveală vestigii arheologice importante. Descoperirile includ structuri de locuire și străzi din epoca romană, asociate cu cartierul din apropierea arterei Cardo Maximus, oferind o oportunitate unică de a valorifica patrimoniul orașului.

O investiție strategică de peste 9 milioane de euro pentru transportul public

Primăria Municipiului Alba Iulia implementează, cu sprijinul fondurilor europene, un proiect major de infrastructură: realizarea unei autobaze moderne de transport public, cu o valoare de aproximativ 9 milioane de euro.

– Amplasamentul a fost stabilit prin Planul Urbanistic General aprobat în 2014, în zona pasarelei peste calea ferată din cartierul Partoș.

– În 2025, Consiliul Local a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu, iar Primăria a emis Autorizația de construire nr. 509/24.09.2025 condiționată și de rezultatele cercetărilor arheologice.

– Noua autobază va asigura o resetare a transportului public local, fiind o alternativă modernă la sistemul existent, aflat în criză de încredere și funcționalitate.

Infrastructură modernă pentru un transport curat și eficient

Proiectul include infrastructura completă necesară unui transport public verde și eficient: o hală modernă pentru 40 de autobuze electrice cu stații de încărcare lentă, 20 de locuri exterioare (dintre care 7 cu încărcare rapidă), o parcare Park&Ride cu 52 de locuri pentru autoturisme și 37 de locuri pentru personal.

Centrul va dispune de stații de plecare și sosire pentru autobuze, zonă de bike-sharing, spații tehnice pentru întreținere, spălătorie și atelier de reparații, precum și o clădire administrativă cu birouri, vestiare și zone de relaxare. Întreaga investiție este echipată cu sisteme moderne de supraveghere, iluminat eficient și management integrat al apelor pluviale.

O etapă esențială: cercetarea arheologică preventivă

În conformitate cu legislația privind protejarea patrimoniului arheologic, proiectul autobazei de transport public din Alba Iulia a intrat într-o etapă esențială: cercetarea arheologică preventivă a terenului pe care urmează să fie implementată investiția. Această etapă este obligatorie, întrucât amplasamentul se află în zona cu sarcină arheologică „Orașul antic Apulum – Municipiul Alba Iulia, Cartier Partoș, Epoca romană”.

Cercetările sunt derulate sub coordonarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, avându-l ca responsabil științific pe arheologul expert dr. Radu Ota, și sunt realizate în baza unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată. Până în prezent a fost cercetată o suprafață de aproximativ 5.000 mp, ceea ce face ca acesta să fie probabil cel mai amplu șantier arheologic deschis într-un oraș din fosta Dacie romană în municipiul Alba Iulia.

Descoperirile sunt notabile: arheologii au identificat structuri de locuire din epoca romană, datând din perioada când orașul a ajuns la cel mai înalt grad de dezvoltare, primind epitetul de Chrysopolis („bogat în aur”), adăugat la titulatura oficială de Colonia Aurelia Apulensis, sec. II d.Hr.

Construcțiile puse în evidență – clădiri, străzi și piațete – se înscriu în tipologia urbană specifică Imperiului Roman, fiind asociate cu un cartier roman relativ bine conservat, situat în imediata vecinătate a arterei principale denumită Cardo Maximus, care constituia în același timp și un segment din drumul imperial care traversa centrul urban Apulum și continua spre Potaissa și Napoca. Importanța acestor descoperiri constă și în faptul că perimetrul nu a suferit intervenții majore după retragerea romană, oferind astfel specialiștilor un context arheologic clar și autentic.

Cercetarea arheologică va continua într-o primă etapă (campania anului 2025) până la sfârșitul lunii noiembrie,urmând a fi reluată în anul 2026, când condițiile meteo vor permite dezvelirea, cercetarea și conservarea în cele mai optime condiții a importantelor vestigii arheologice care se constituie drept mărturii ale moștenirii culturale antice cu care ne mândrim atât de mult.

În paralel, Primăria, în calitate de beneficiar al proiectului, împreună cu proiectantul de specialitate, lucrează la ajustarea și adaptarea soluțiilor tehnice ale investiției, astfel încât să fie respectate prevederile legale și să fie posibilă și conservarea și punerea în valoare a unui perimetru reprezentativ pentru vizitare publică.

Între modernizare și patrimoniu: o viziune integrată

Primăria Alba Iulia consideră că această investiție reprezintă un dublu câștig pentru comunitate:

– Pe de o parte, Centrul de mobilitate este o infrastructură vitală, care va permite municipiului să își reorganizeze transportul public, să introducă autobuze electrice și să ofere cetățenilor o alternativă modernă și fiabilă.

– Pe de altă parte, cercetările arheologice oferă o șansă unică de a descoperi și valorifica fragmente importante din istoria orașului. Este o ocazie unică de a conserva spre vizitare vestigii din cel mai important și bogat oraș al Daciei romane, colonia Aurelia Apulensis Chrysopolis. Municipalitatea va sprijini muzeul și specialiștii pentru conservarea și valorificarea descoperirilor.

Se analizează posibilitatea modificării proiectului investițional și deschiderea în cadrul acestuia și a unui nou muzeu, care să transforme zona Partoș într-un nou pol cultural și turistic.

Angajamentul administrației

Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a declarat:

„Acest proiect reprezintă o investiție fără precedent pentru transportul public al orașului nostru. Este o investiție vitală, care ne va permite să resetăm complet modul în care funcționează transportul public, să trecem la autobuze electrice și să oferim un serviciu modern pentru cetățeni.

În același timp, descoperirile arheologice din zona Partoș ne aduc în față o moștenire istorică de excepție. Le privim ca pe o oportunitate de a cunoaște și de a valorifica public trecutul, fără a periclita însă finanțarea europeană și implementarea proiectului autobazei, singura sursă prin care se pot finanța și valorifica ambele nevoi: stația de incarcare și conservarea unui perimetru reprezenativ al sitului.”

articol în curs de actualizare

