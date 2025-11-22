VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa, pe scenă în prima zi a Târgului de Crăciun din Alba Iulia 2025: A cântat colinde alături de elevi

Primarul Gabriel Pleșa, pe scenă în prima zi a Târgului de Crăciun din Alba Iulia 2025: A cântat colinde alături de elevi

Târgul de Crăciun din Alba Iulia și-a deschis astăzi, 22 noiembrie, porțile pentru albaiulieni și turiști. Prima zi a inclus și un moment special, cu primarul Gabriel Pleșa în prim-plan.

Zeci de albaiulieni au venit astăzi la Târgul de Crăciun Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt, organizat pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina, unde au avut ocazia să vadă aprinderea luminițelor de sărbători și să se bucure de mâncărurile și băuturile din cadrul Târgului.

Pe scenă au urcat o parte dintre elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia care au susținut un concert de colinde. Cei prezenți au avut parte de o surpriză atunci când primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, i-a acompaniat pe aceștia și a cântat alături de ei.

Organizatorii au anunțat că atmosfera o să fie plină de lumină și bucurie: ,,Vă invităm cu drag sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 18:00, pe Latura de Vest a Cetății, la deschiderea Târgului de Crăciun Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt, unde atmosfera se va umple de lumină, colinde și bucurie!”.

Totuși, oamenii care vor merge la Târgul de Crăciun de la Alba Iulia trebuie să scoată sume consistente din buzunar pentru a se bucura de mâncare, băuturi, dulciuri sau diferite distracții.

,,O primă seară frumoasă la deschiderea Târgului de Crăciun care va dura până după sărbătorile de iarnă. Deși vremea nu a fost a fost foarte favorabilă au venit mulți oameni cu copilași, ambianța este una foarte frumoasă. Un spectacol foarte frumos cu elevii. Intrăm deja în magia sărbătorilor de iarnă. Invit albaiulienii și pe toți ceilalți din județ să vină să se simtă bine cu familia”, a povestit edilul Gabriel Pleșa pentru Ziarul Unirea.

