FOTO | Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia: Cât costă mâncarea, vinul fiert, dulciurile și o oră pe patinoar. Comparație cu Târgul de Crăciun din Craiova

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Târgul de Crăciun „Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt” s-a deschis astăzi, 22 noiembrie, pentru albaiulieni și vizitatori. Totuși, doritorii trebuie să scoată sume consistente din buzunar pentru a se bucura de mâncare, băuturi, dulciuri sau diferite distracții. 

Care sunt prețurile la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia:

O porție de sarmale costă nu mai puțin de 35 de lei, iar tradiționalii mici 8 lei bucata, cu pâine și muștar. Un hot dog este 9 lei, iar cartofii prajiți, 10 lei porția.

Mâncare: 

  • Sarmale (pâine și smântână) – porție – 35 lei
  • Tochitură (carne la garnită) – 300 g – 30 lei
  • Urechi – 150 g – 30 lei
  • Șorici – 100 g – 25 lei
  • Jumeri – 100 g – 30 lei
  • Cârnați plini de carne – 100 g – 10 lei
  • Slănină ardelenească – 100 g – 8 lei
  • Cârtaboș ardelenesc – 100 g – 7 lei
  • Tobă extra – 100 g – 8 lei
  • Jambon țărănesc – 100 g – 12 lei
  • Cârnați de casă picanți – 100 g – 10 lei
  • Ceafă – porție – 10 lei
  • Piept de porc – 150 g – 7 lei
  • Mici (pâine și muștar inclus) – buc – 8 lei
  • Cârnați grătar (pâine și muștar) – buc – 20 lei
  • Hot dog – 100 g – 12 lei
  • Hamburger – 3 buc / porție – 28 lei
  • Ciolan presat – 100 g – 9 lei
  • Crispy – 50 g – 20 lei
  • Cartofi prăjiți – 200 g – 10 lei
  • Sosuri – 3 felii / porție – 4 lei
  • Murături – 50 g – 10 lei

Dulciuri:

În ceea ce privește dulciurile, de exemplu, o porție de gogoși ,,most wanted” costă 30 de lei. Popcornul costă 10, respectiv 20 de lei, în funcție de gramaj, în timp ce cornulețele și saleurile se vând pentru 20 de lei. Un baton de ciocolată costă 15 lei, iar clătitele, în funcție de preferințele personale, între 20 și 30 de lei. 

Băuturi:

Pentru a bea un pahar de vin fiert simplu, roșu sau alb, vizitatorii trebuie să scoată din buzunar 15 lei, iar pentru opțiunea cu amaretto, 20 de lei. Berea și tăriile costă 15-20 de lei, iar sucurile 10 lei. 

Distracție:

O oră de distracție pe patinoar costă 20 de lei, iar închirerea patinelor, același preț. Pentru 5 lei în plus, se poate închiria și un dulap.

Prețuri Târgul de Crăciun de la Craiova: 

Mâncare:  

  • Mititei 8 lei/bucata
  • Cârnați / ceafă / piept de porc / piept de pui / aripioare – 15 lei la 100 g
  • Cotiște / Ciolan – 18 lei la 100 g
  • Cartofi prăjiți – 10 lei la 100 g
  • Fasole cu ciolan – 25 lei porția
  • Sarmale – 10 lei la 100 g

Băuturi: 

  • Apă 8-10 lei 
  • Ceai 10 lei 
  • Vin alb/roșu 10 lei pahar 
  • Vin fiert 15 lei 

Dulciuri / Patiserie:

  • Slam de biscuiți 14 lei
  • Langoș simplu 12 lei
  • Langoș cu smântână/usturoi/cașcaval/chorizo 20–22 lei
  • Cinnamon roll 20 lei
  • Poale-n brâu 20 lei
  • Ciocolată caldă 15 lei

Distracție: 

  • Carusel 25 lei 
  • Roată panoramică: 30 lei 
  • Patinoar, patine închiriate: 50 de lei ora
  • Patinoar, patine proprii: 45 de lei ora

