FOTO | Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia: Cât costă mâncarea, vinul fiert, dulciurile și o oră pe patinoar. Comparație cu Târgul de Crăciun din Craiova
Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia: Cât costă mâncarea, vinul fiert, dulciurile și o oră pe patinoar. Comparație cu Târgul de Crăciun din Craiova
Târgul de Crăciun „Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt” s-a deschis astăzi, 22 noiembrie, pentru albaiulieni și vizitatori. Totuși, doritorii trebuie să scoată sume consistente din buzunar pentru a se bucura de mâncare, băuturi, dulciuri sau diferite distracții.
Care sunt prețurile la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia:
O porție de sarmale costă nu mai puțin de 35 de lei, iar tradiționalii mici 8 lei bucata, cu pâine și muștar. Un hot dog este 9 lei, iar cartofii prajiți, 10 lei porția.
Mâncare:
- Sarmale (pâine și smântână) – porție – 35 lei
- Tochitură (carne la garnită) – 300 g – 30 lei
- Urechi – 150 g – 30 lei
- Șorici – 100 g – 25 lei
- Jumeri – 100 g – 30 lei
- Cârnați plini de carne – 100 g – 10 lei
- Slănină ardelenească – 100 g – 8 lei
- Cârtaboș ardelenesc – 100 g – 7 lei
- Tobă extra – 100 g – 8 lei
- Jambon țărănesc – 100 g – 12 lei
- Cârnați de casă picanți – 100 g – 10 lei
- Ceafă – porție – 10 lei
- Piept de porc – 150 g – 7 lei
- Mici (pâine și muștar inclus) – buc – 8 lei
- Cârnați grătar (pâine și muștar) – buc – 20 lei
- Hot dog – 100 g – 12 lei
- Hamburger – 3 buc / porție – 28 lei
- Ciolan presat – 100 g – 9 lei
- Crispy – 50 g – 20 lei
- Cartofi prăjiți – 200 g – 10 lei
- Sosuri – 3 felii / porție – 4 lei
- Murături – 50 g – 10 lei
Dulciuri:
În ceea ce privește dulciurile, de exemplu, o porție de gogoși ,,most wanted” costă 30 de lei. Popcornul costă 10, respectiv 20 de lei, în funcție de gramaj, în timp ce cornulețele și saleurile se vând pentru 20 de lei. Un baton de ciocolată costă 15 lei, iar clătitele, în funcție de preferințele personale, între 20 și 30 de lei.
Băuturi:
Pentru a bea un pahar de vin fiert simplu, roșu sau alb, vizitatorii trebuie să scoată din buzunar 15 lei, iar pentru opțiunea cu amaretto, 20 de lei. Berea și tăriile costă 15-20 de lei, iar sucurile 10 lei.
Distracție:
O oră de distracție pe patinoar costă 20 de lei, iar închirerea patinelor, același preț. Pentru 5 lei în plus, se poate închiria și un dulap.
Prețuri Târgul de Crăciun de la Craiova:
Mâncare:
- Mititei 8 lei/bucata
- Cârnați / ceafă / piept de porc / piept de pui / aripioare – 15 lei la 100 g
- Cotiște / Ciolan – 18 lei la 100 g
- Cartofi prăjiți – 10 lei la 100 g
- Fasole cu ciolan – 25 lei porția
- Sarmale – 10 lei la 100 g
Băuturi:
- Apă 8-10 lei
- Ceai 10 lei
- Vin alb/roșu 10 lei pahar
- Vin fiert 15 lei
Dulciuri / Patiserie:
- Slam de biscuiți 14 lei
- Langoș simplu 12 lei
- Langoș cu smântână/usturoi/cașcaval/chorizo 20–22 lei
- Cinnamon roll 20 lei
- Poale-n brâu 20 lei
- Ciocolată caldă 15 lei
Distracție:
- Carusel 25 lei
- Roată panoramică: 30 lei
- Patinoar, patine închiriate: 50 de lei ora
- Patinoar, patine proprii: 45 de lei ora
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa, pe scenă în prima zi a Târgului de Crăciun din Alba Iulia 2025: A cântat colinde alături de elevi
Primarul Gabriel Pleșa, pe scenă în prima zi a Târgului de Crăciun din Alba Iulia 2025: A cântat colinde alături de elevi Târgul de Crăciun din Alba Iulia și-a deschis astăzi, 22 noiembrie, porțile pentru albaiulieni și turiști. Prima zi a inclus și un moment special, cu primarul Gabriel Pleșa în prim-plan. Zeci de albaiulieni […]
LIVE VIDEO | Deschiderea Târgului de Crăciun 2025 din Alba Iulia: Concert de colinde și aprinderea luminițelor în Piața de Crăciun, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina
Deschiderea Târgului de Crăciun 2025 din Alba Iulia: Concert de colinde și aprinderea luminițelor în Piața de Crăciun, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina Târgul de Crăciun „Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt” și-a deschis porțile pentru albaiulieni și turiștii care doresc să sărbătorească și să simtă magia sărbătorilor […]
VIDEO | Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: Peste 300 de competitori participă la evenimentul desfășurat în Șanțurile Cetății
Crosul Unirii 2025, ediția 56, la Alba Iulia: ,,A venit momentul mult așteptat, care adună competitori din toată țara” Sâmbătă, 22 noiembrie, are loc a 56-a ediție a Crosului Unirii, desfășurată în Șanțurile Cetății (zona restaurant Gothic), din Alba Iulia. Între 350 și 400 de competitori, din mai multe zone din România, participă la eveniment. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutiile de lapte și suc ar putea intra în Sistemul de Garanție Returnare: Ministerul Mediului testează extinderea programului și pentru alte tipuri de ambalaje
Cutiile de lapte și suc ar putea intra în Sistemul de Garanție Returnare: Ministerul Mediului testează extinderea programului și pentru...
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de poluare
„Taxă pe poluare” 2026 pentru mașinile foarte vechi. Taxe duble sau triple, în mărimea motorului, dar și de nivelul de...
Știrea Zilei
VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa, pe scenă în prima zi a Târgului de Crăciun din Alba Iulia 2025: A cântat colinde alături de elevi
Primarul Gabriel Pleșa, pe scenă în prima zi a Târgului de Crăciun din Alba Iulia 2025: A cântat colinde alături...
FOTO | Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia: Cât costă mâncarea, vinul fiert, dulciurile și o oră pe patinoar. Comparație cu Târgul de Crăciun din Craiova
Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia: Cât costă mâncarea, vinul fiert, dulciurile și o oră...
Curier Județean
5 decembrie 2025 | Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități
Se deschide Târgul de Crăciun din Aiud: Pationar, Atelierul lui Moș Crăciun, spectacole și concerte, printre activități Pe data de...
Restaurantele, terasele și barurile din Sebeș au fost luate la control: Amenzi de peste 10.000 de lei. Neregulile găsite
Restaurantele, terasele și barurile din Sebeș au fost luate la control: Amenzi de peste 10.000 de lei. Neregulile găsite Controalele...
Politică Administrație
VIDEO | Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională”
Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a lansat public filiala Alba. Președintele Claudiu Târziu: ,,O mișcare de renaștere națională” Acțiunea Conservatoare (ACT) și-a...
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a lacului Chereteu din Blaj a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000 lei
FOTO | Contractul de execuție a lucrărilor de amenajare a zonei lacului Chereteu a fost semnat: Investiție de peste 27,000,000...
Opinii Comentarii
22 noiembrie 1963: Asasinarea președintelui american John Fitzgerald Kennedy
22 noiembrie: Asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy, unul dintre cei mai iubiţi preşedinţi americani Primul preşedinte catolic la Casa Albă...
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului
21 noiembrie: Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Ovidenia, prima sărbătoare de la începutul Postului Crăciunului Sărbătoarea Intrării în Biserică a...