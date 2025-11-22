FOTO | Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia: Cât costă mâncarea, vinul fiert, dulciurile și o oră pe patinoar. Comparație cu Târgul de Crăciun din Craiova

Prețuri uriașe la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia: Cât costă mâncarea, vinul fiert, dulciurile și o oră pe patinoar. Comparație cu Târgul de Crăciun din Craiova

Târgul de Crăciun „Piața de Crăciun – Alba Iulia & Tradition und Markt” s-a deschis astăzi, 22 noiembrie, pentru albaiulieni și vizitatori. Totuși, doritorii trebuie să scoată sume consistente din buzunar pentru a se bucura de mâncare, băuturi, dulciuri sau diferite distracții.

Care sunt prețurile la Târgul de Crăciun 2025 de la Alba Iulia:

O porție de sarmale costă nu mai puțin de 35 de lei, iar tradiționalii mici 8 lei bucata, cu pâine și muștar. Un hot dog este 9 lei, iar cartofii prajiți, 10 lei porția.

Mâncare:

Sarmale (pâine și smântână) – porție – 35 lei

Tochitură (carne la garnită) – 300 g – 30 lei

Urechi – 150 g – 30 lei

Șorici – 100 g – 25 lei

Jumeri – 100 g – 30 lei

Cârnați plini de carne – 100 g – 10 lei

Slănină ardelenească – 100 g – 8 lei

Cârtaboș ardelenesc – 100 g – 7 lei

Tobă extra – 100 g – 8 lei

Jambon țărănesc – 100 g – 12 lei

Cârnați de casă picanți – 100 g – 10 lei

Ceafă – porție – 10 lei

Piept de porc – 150 g – 7 lei

Mici (pâine și muștar inclus) – buc – 8 lei

Cârnați grătar (pâine și muștar) – buc – 20 lei

Hot dog – 100 g – 12 lei

Hamburger – 3 buc / porție – 28 lei

Ciolan presat – 100 g – 9 lei

Crispy – 50 g – 20 lei

Cartofi prăjiți – 200 g – 10 lei

Sosuri – 3 felii / porție – 4 lei

Murături – 50 g – 10 lei

Dulciuri:

În ceea ce privește dulciurile, de exemplu, o porție de gogoși ,,most wanted” costă 30 de lei. Popcornul costă 10, respectiv 20 de lei, în funcție de gramaj, în timp ce cornulețele și saleurile se vând pentru 20 de lei. Un baton de ciocolată costă 15 lei, iar clătitele, în funcție de preferințele personale, între 20 și 30 de lei.

Băuturi:

Pentru a bea un pahar de vin fiert simplu, roșu sau alb, vizitatorii trebuie să scoată din buzunar 15 lei, iar pentru opțiunea cu amaretto, 20 de lei. Berea și tăriile costă 15-20 de lei, iar sucurile 10 lei.

Distracție:

O oră de distracție pe patinoar costă 20 de lei, iar închirerea patinelor, același preț. Pentru 5 lei în plus, se poate închiria și un dulap.

Prețuri Târgul de Crăciun de la Craiova:

Mâncare:

Mititei 8 lei/bucata

Cârnați / ceafă / piept de porc / piept de pui / aripioare – 15 lei la 100 g

Cotiște / Ciolan – 18 lei la 100 g

Cartofi prăjiți – 10 lei la 100 g

Fasole cu ciolan – 25 lei porția

Sarmale – 10 lei la 100 g

Băuturi:

Apă 8-10 lei

Ceai 10 lei

Vin alb/roșu 10 lei pahar

Vin fiert 15 lei

Dulciuri / Patiserie:

Slam de biscuiți 14 lei

Langoș simplu 12 lei

Langoș cu smântână/usturoi/cașcaval/chorizo 20–22 lei

Cinnamon roll 20 lei

Poale-n brâu 20 lei

Ciocolată caldă 15 lei

Distracție:

Carusel 25 lei

Roată panoramică: 30 lei

Patinoar, patine închiriate: 50 de lei ora

Patinoar, patine proprii: 45 de lei ora

