VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa aruncă bomba: „Greva din transportul public NU e spontană, este o presiune pentru bani! Nu plătim niciun leu fără o decizie de instanță!”. Ultimatum, cu termen luni, 22 iunie 2026

Primarul Gabriel Pleșa aruncă bomba: „Greva din transportul public NU e spontană, este o presiune pentru bani! Nu plătim niciun leu fără o decizie de instanță!”. Ultimatum, cu termen luni, 22 iunie 2026

Municipiul Alba Iulia se află într-un blocaj total în transportul public, după ce operatorul local STP a sistat complet cursele de câteva zile. Primarul Gabriel Pleșa acuză interese ascunse, o „grevă regizată” pentru a stoarce bani publici și anunță măsuri extreme: de la amenzi contractuale și ordonanțe președințiale, până la aducerea unei firme de transport de rezervă.

Ședință de urgență fără cvorum, dar cu avertismente dure

Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Alba Iulia, s-a întrunit vineri, 19 iunie 2026, aproape de prânz, pentru o informare, însă mobilizarea a fost parțială (doar 13 membri din 28 prezenți). Cu toate acestea, primarul Gabriel Pleșa a transmis un mesaj fără echivoc operatorului de transport, avertizând că starea de ilegalitate în care se află compania va genera consecințe juridice și financiare severe începând de luni.

Primarul a amintit că operatorul a trimis o plângere prealabilă chiar înainte de ședință (așa cum ziarulunirea.ro a relatat anterior în exclusivitate), document care, în opinia sa, trădează contradicții majore în discursul companiei:

„Am primit o plângere prealabilă din partea operatorului împotriva deciziei mele de convocare a ședinței. Scrie acolo să nu luăm o decizie, să vină altcineva să presteze, în condițiile în care firma ar fi pregătită să reia transportul. Se contrazic pur și simplu! Au spus că marți e o grevă spontană din cauza ‘datoriilor’ primăriei, iar acum spun că pot relua transportul public.

Din informațiile pe care le am, se pare că această grevă spontană nu este chiar atât de spontană. A fost cumva o înțelegere pentru a folosi o presiune asupra noastră de a da din acele sume care sunt în litigiu”.

Primăria Alba Iulia refuză „șantajul”: „Nu plătim niciun leu fără o decizie de instanță!”

Gabriel Pleșa a prezentat cifrele clare ale plăților la zi, demontând acuzațiile privind lipsa fondurilor la nivelul operatorului de transport, Primăria Alba Iulia suportând 82% din totalul compensațiilor la nivelul asociației AIDA Transport Local (restul de 18% revenind celorlalte 12 unități administrativ-teritoriale).

„La ora aceasta am făcut plăți în acest an de undeva la 13 milioane de lei. Astăzi am făcut o plată de 500 de mii, mai avem un milion de lei pe o factură scadentă la 30 a șasea, pe care o vom rezolva săptămâna viitoare. Noi NU avem datorii față de firma de transport local! Sunt niște sume în litigiu, în instanță, iar noi suspectăm și contestăm acele facturi de compensație.

Cetățenii de bună credință înțeleg că nu pot să plătesc niciun leu din banii publici dacă nu există o hotărâre definitivă a instanței”, a declarat edilul albaiulian după ședința Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Alba Iulia

Ultimatum până luni: Planul de urgență pentru salvarea transportului public

Situația a devenit critică pentru locuitorii municipiului Alba Iulia. Deși elevii sunt de acum în vacanță, sute de vârstnici și angajați sunt privați de transport pe o vreme caniculară. Legea obligă operatorii ca, în caz de grevă (fie ea și spontană), să asigure cel puțin o treime din numărul curselor, obligație încălcată flagrant în ultimele zile, în opinia reprezentanților administrației locale.

În acest context, primarul Gabriel Pleșa solicitat intervenția Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) și pregătește măsuri de forță dacă transportul nu se reia parțial până luni:

Activarea clauzelor contractuale: Aplicarea de amenzi severe de la începutul săptămânii viitoare.

Aplicarea de amenzi severe de la începutul săptămânii viitoare. Calea juridică: Introducerea unei ordonanțe președințiale.

Introducerea unei ordonanțe președințiale. Soluția de avarie: Sesizarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și achiziționarea directă, pe termen limitat, a unui serviciu alternativ de transport în oraș.

„Solicit încă o dată, pe cale amiabilă, să se reia cel târziu de luni, măcar pe o treime, transportul local conform legislației. Dacă nu, vom merge mai departe cu ceea ce prevede legea.

Mai sunt șase luni de zile din acest contract și am sperat să-l încheiem cu bine, pentru a putea trece la un transport public propriu, internalizat, corect, ecologic, mai ieftin și la timp. Din păcate, se pare că pe măsură ce se apropie finalul contractului, presiunile asupra primăriei și asupra bugetului local sunt tot mai mari. Oricum, situația nu mai poate să rămână așa!” a conchis Gabriel Pleșa.

O nouă ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență va fi convocată la începutul săptămânii viitoare, în funcție de evoluția evenimentelor de luni dimineață.

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