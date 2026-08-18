Curier Județean

VIDEO | Primăria Aiud a ,,pus gând rău” locuitorilor care depozitează ilegal deșeuri, ard resturi vegetale sau comit alte contravenții: ,,Drona Poliției Locale Aiud a intrat în acțiune”

Bogdan Ilea

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Primăria Aiud a ,,pus gând rău” locuitorilor care depozitează ilegal deșeuri, ard resturi vegetale sau comit alte contravenții: ,,Drona Poliției Locale Aiud a intrat în acțiune” 

Poliția Locală Aiud folosește o dronă pentru a identifica mai ușor persoanele care depozitează ilegal deșeuri, ard resturi vegetale sau construiesc fără autorizație, potrivit unei postări făcute de administrația locală pe o rețea de socializare.

Reprezentanții Primăriei Aiud spun că verificările aeriene vor ajuta la depistarea unor contravenții care sunt greu de observat de la sol.

,,Am pus gând rău celor care depozitează ilegal deșeuri, ard resturi vegetale sau deșeuri, construiesc fără autorizație sau comit alte contravenții greu de văzut de la sol. Drona Poliției Locale Aiud a intrat în acțiune. Iar de sus… se vede tot mai bine.  Observați o neregulă? Sesizați Poliția Locală Aiud la 0258 861 325. Împreună facem Aiudul mai curat, mai sigur și mai bine pus la punct!”, se arată într-o postare publicată de Primăria Municipiului Aiud.

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