FOTO | Nu ne mai facem bine! Sticle și borcane, aruncate în parcul arheologic de mari dimensiuni de pe terenul din Partoș. Arheolog: ,,Oamenii trebuie să fie mai civilizați și să respecte vestigiile”

Nu ne mai facem bine! Sticle și borcane, aruncate în parcul arheologic de mari dimensiuni de pe terenul din Partoș. Arheolog: ,,Oamenii trebuie să fie mai civilizați și să respecte vestigiile”

Mai multe sticle și borcane au fost aruncate pe vestigiile arheologice din zona Partoș, de către persoane necunoscute.

Gestul, total lipsit de responsabilitate față de istorie și comunitate, arată că unii oameni nu țin cont nici măcar de regulile elementare de bun-simț și civilizație.

Arheolog expert dr. Radu Ota: ,,Aici nu este groapă de gunoi”

Arheologul expert dr. Radu Ota a publicat, pe o rețea de socializare, o fotografie cu sticlele și borcanele aruncate pe vestigiile arheologice și a făcut apel la oameni să dea dovadă de mai multă civilizație și să conștientizeze importanța lucrărilor și a vestigiilor din zonă:

„Mi-au aruncat niște sticle și borcane. Oamenii trebuie să fie, totuși, mai civilizați. Aici nu este groapă de gunoi. Au aruncat pe vestigii, avem ziduri dezvelite. Nu este okay să arunci acolo, unde, noi avem, de fapt, istorie. Nu este în regulă să arunci gunoaie, borcane sau sticle într-o săpătură arheologică, oriunde ar fi. Nu mă refer doar aici.”, a declarat arheologul expert dr. Radu Ota pentru ziariștii de la ziarulunirea.ro.

,,Trebuie să facem apel ca oamenii să fie mai conștienți și mai civilizați”

Mai mult decât atât, acesta a făcut apel la oameni să respecte vestigiile arheologice și să conștientizeze importanța protejării acestora:

,,Siturile trebuie protejate și oamenii trebuie să conștientizeze lucrul acesta. Trebuie să facem apel ca oamenii să fie mai conștienți și mai civilizați. Nu vreau să generalizez, dar oamenii trebuie să fie mai civilizați și să respecte puțin vestigiile”, a mai afirmat arheologul expert dr. Radu Ota pentru ziariștii de la ziarulunirea.ro.

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