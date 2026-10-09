Video | Primăria Mirăslău s-a mutat oficial în „casă nouă”. Primar: „A fost și dorința cetățenilor. Să vină în niște spații adecvate unde să-și rezolve toate doleanțele”
Primăria Mirăslău s-a mutat oficial în „casă nouă”. Primar: „A fost și dorința cetățenilor. Să vină în niște spații adecvate unde să-și rezolve toate doleanțele”
Administrația locală din Mirăslău s-a mutat oficial în „casă nouă”, vineri, 9 octombrie 2026, după ce imobilul a fost complet renovat printr-un proiect finanțat din fonduri europene, prin PNRR, în valoare de aproximativ 3 milioane de lei.
„În urma unui proiect pe fonduri europene, am reușit să reabilităm această clădire a primăriei din punct de vedere energetic, dar nu numai. Și, bineînțeles, și ambientul de jur împrejurul primăriei, în așa fel încât să arate a primărie europeană”, a explicat Aurel Mărginean, primarul comunei Mirăslău.
„A fost și dorința cetățenilor. Să vină în niște spații adecvate unde să-și rezolve toate doleanțele”
Edilul a continuat, spunând că nu doar administrația locală și-a dorit acest lucru, ci și cetățenii, pentru a-și putea rezolva problemele administrative în spații moderne:
„Sperăm noi că o să avem servicii de calitate pentru cetățeni, pentru că asta era și dorința lor, să vină în niște spații adecvate unde să-și rezolve toate doleanțele pe care le are la primărie”, a mai explicat edilul.
Lucrările de modernizare au vizat aproape întreaga clădire
Lucrările de modernizare au vizat aproape întreaga clădire, cu excepția structurii de rezistență, care a fost păstrată.
Au fost refăcute integral instalațiile de încălzire, gaz, curent electric și internet, iar spațiul a fost reconfigurat pentru a răspunde cerințelor actuale ale unei instituții moderne.
Astfel, primarul comunei, Aurel Mărginean, este încrezător că funcționalitatea primăriei va fi îmbunătățită considerabil în urma acestei investiții.
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