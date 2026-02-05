VIDEO | Primăria Alba Iulia, apel public la implicare: „Încurajăm cetățenii, agenții economici și asociațiile de proprietari să contribuie la păstrarea în bune condiții a trotuarelor și a zonelor adiacente imobilelor”

Primăria Alba Iulia, apel public la implicare:„Încurajăm cetățenii, agenții economici și asociațiile de proprietari să contribuie la păstrarea în bune condiții a trotuarelor și a zonelor adiacente imobilelor”

Primăria Alba Iulia a reluat, joi, 5 februarie 2026, apelul adresat cetățenilor și agenților economici de a pune umărul la întreținerea domeniului public.

„Reamintim că menținerea curățeniei este un efort comun și încurajăm cetățenii, agenții economici și asociațiile de proprietari să contribuie la păstrarea în bune condiții a trotuarelor și a zonelor adiacente imobilelor”, au transmis reprezentanții administrației locale.

„În urma intervențiilor de deszăpezire efectuate în Municipiul Alba Iulia, echipele de intervenție au continuat lucrările specifice întreținere a domeniului public, în vederea asigurării unor condiții optime de circulație pentru pietoni și bicicliști.

Astfel, s-au desfășurat acțiuni de curățenie constând în:

• răzuirea și degajarea zonelor unde zăpada a fost compactată în urma intervențiilor mecanizate;

• măturarea trotuarelor și a pistelor de biciclete, cu scopul eliminării materialului antiderapant în exces, a noroiului rezultat din topirea zăpezii și a altor resturi;

• curățarea zonelor de acces pietonal

Aceste activități au ca obiectiv principal restabilirea unui spațiu public sigur, curat și accesibil pentru toți cetățenii, precum și prevenirea formării de polei sau a acumulării de murdărie la marginea carosabilului și pe căile pietonale.

Intervențiile au fost realizate etapizat, în funcție de prioritățile stabilite pe teren și de condițiile meteorologice”, au precizat reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI