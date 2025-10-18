Rămâi conectat

VIDEO | Primaria Alba Iulia a cumpărat tun pentru Garda Cetății: Astăzi s-a tras prima salva

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Primăria Alba Iulia a achiziționat un tun de câmp pentru Garda Cetății Alba Carolina, iar sâmbătă, 18 octombrie 2025, s-a tras și prima salvă de tun.

Albaiulienii și turiștii aflați astăzi la orele amiezei în Cetatea Alba Carolina au putut participa nu doar la schimbul de gardă, dar și la o ceremonie unică: predarea tunului de câmp.

Garda Cetății Alba Carolina a revenit sâmbătă de la ora 12.00, cu o reprezentație exclusivă, iar vizitatorii i-au putut vedea, din nou, în ceremonialul schimbului de gardă care i-a făcut celebri, pe traseul deja bine cunoscut.

De la 12:45 a urmat momentul de neratat – întâlnirea dintre garda noastră și Garda Eugeniu de Savoia din Timișoara, pentru o ceremonie unică: predarea tunului de câmp, în Curtea Palatului Principilor Transilvaniei.

Cu această ocazie, cu tunul de câmp achiziționat de Primăria Alba Iulia, s-a tras și prima salvă.

