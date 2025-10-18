VIDEO | Primaria Alba Iulia a cumpărat tun pentru Garda Cetății: Astăzi s-a tras prima salva
Primaria Alba Iulia a cumpărat tun pentru Garda Cetății: Astăzi s-a tras prima salva
Primăria Alba Iulia a achiziționat un tun de câmp pentru Garda Cetății Alba Carolina, iar sâmbătă, 18 octombrie 2025, s-a tras și prima salvă de tun.
Albaiulienii și turiștii aflați astăzi la orele amiezei în Cetatea Alba Carolina au putut participa nu doar la schimbul de gardă, dar și la o ceremonie unică: predarea tunului de câmp.
Garda Cetății Alba Carolina a revenit sâmbătă de la ora 12.00, cu o reprezentație exclusivă, iar vizitatorii i-au putut vedea, din nou, în ceremonialul schimbului de gardă care i-a făcut celebri, pe traseul deja bine cunoscut.
De la 12:45 a urmat momentul de neratat – întâlnirea dintre garda noastră și Garda Eugeniu de Savoia din Timișoara, pentru o ceremonie unică: predarea tunului de câmp, în Curtea Palatului Principilor Transilvaniei.
Cu această ocazie, cu tunul de câmp achiziționat de Primăria Alba Iulia, s-a tras și prima salvă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
TRAGEDIE în Alba: O vârstnică de 81 de ani, găsită DECEDATĂ în albia unui râu, la Sebeșel. Femeia plecase de acasă cu o zi înainte și nu a mai revenit
TRAGEDIE în Alba: O vârstnică de 81 de ani, găsită DECEDATĂ în albia unui râu, la Sebeșel. Femeia plecase de acasă cu o zi înainte și nu a mai revenit O vârstnică de 81 de ani a fost găsită DECEDATĂ sâmbătă dimineața, în albia unui râu, la Sebeșel. Femeia plecase de acasă cu o zi […]
Accident GRAV pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Trafic BLOCAT după impactul dintre două mașini
Accident GRAV pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Trafic BLOCAT după impactul dintre două mașini Un accident GRAV a avut loc sâmbătă, în jurul orei 11.00, pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Traficul rutier este BLOCAT după impactul dintre două mașini. ISU Sibiu a intervenit de urgență la ieșirea de pe A1 spre Mediaș la evenimentul rutier. La fața […]
Megainvestiție la UM Cugir: peste 50 de milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație a muniției de tip NATO
Megainvestiție la UM Cugir: peste 50 de milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație a muniției de tip NATO UM Cugir a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție prin licitație publică a utilajelor și serviciilor aferente proiectului „Modernizare în vederea creșterii capacității de producție […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Aplicația de chat Messenger o să devină indisponibilă desktop. Anunțul făcut de Facebook
Aplicația de chat Messenger o să devină indisponibilă desktop. Care sunt schimbările anunțate de Facebook Începând cu 15 decembrie, aplicația...
Schimbări MAJORE în Codul Rutier: Amenzile nu mai vin prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz. Punctele de penalizare pentru opriri și parcări neregulamentare, eliminate
Schimbări MAJORE în Codul Rutier: Amenzile nu mai vin prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz. Punctele de...
Știrea Zilei
VIDEO | Primaria Alba Iulia a cumpărat tun pentru Garda Cetății: Astăzi s-a tras prima salva
Primaria Alba Iulia a cumpărat tun pentru Garda Cetății: Astăzi s-a tras prima salva Primăria Alba Iulia a achiziționat un...
TRAGEDIE în Alba: O vârstnică de 81 de ani, găsită DECEDATĂ în albia unui râu, la Sebeșel. Femeia plecase de acasă cu o zi înainte și nu a mai revenit
TRAGEDIE în Alba: O vârstnică de 81 de ani, găsită DECEDATĂ în albia unui râu, la Sebeșel. Femeia plecase de...
Curier Județean
Când se va redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj: Detalii de ultimă oră despre program
Când se va redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj Bazinul acoperit de înot din municipiul Blaj se va redeschide...
ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz pe Bulevardul Încoronării
ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz pe...
Politică Administrație
FOTO | Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier
Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier Primăria Livezile face demersuri...
Primăria Alba Iulia a găsit bani pentru STP și transportul public din muncipiu: Peste 5 milioane de lei urmează să fie alocați operatorului
Primăria Alba Iulia a găsit bani pentru STP și transportul public din muncipiu: Peste 5 milioane de lei urmează să...
Opinii Comentarii
18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului
18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului Ca și prime...
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...