Video | Peste 600 de vestiare noi la Băile Sărate și planurile pentru viitorul Aqua Park din Ocna Mureș. Primar: „Am plecat de la 17 locuri de cazare. Astăzi avem peste 700 listate pe Booking”
Peste 600 de vestiare noi la Băile Sărate și planurile pentru viitorul Aqua Park din Ocna Mureș. Primar: „Am plecat de la 17 locuri de cazare. Astăzi avem peste 700 listate pe Booking”
Orașul Ocna Mureș continuă să se dezvolte pe partea de turism și agrement, prin investiții care vizează atât extinderea infrastructurii de la Băile Sărate, cât și pregătirea viitorului Aqua Park.
Primarul Silviu Vințeler a vorbit cu ziariștii de la ziarulunirea.ro despre construirea a aproximativ 650 de vestiare noi la complexul balnear, despre stadiul proiectului Aqua Park, dar și despre creșterea sectorului turistic din oraș.
Se vor construi în jur de 650 de vestiare la Băile Sărate din Ocna Mureș
Astfel, aproape 650 de vestiare urmează să fie construite la Băile Sărate din Ocna Mureș. Băile Sărate S.A., societatea care administrează complexul, a decis realizarea investiției ca urmare a numărului tot mai mare de persoane care ajung:
„Vestiarele vechi erau neîncăpătoare și sunt și acum neîncăpătoare, iar atunci a fost necesară construcția altor vestiare. Aici se vor construi în jur de 650 de vestiare, cu dușuri, cu cabine de schimb și tot ceea ce este necesar pentru vestiare.
Investiția este făcută de societatea care administrează Băile Sărate, Băile Sărate S.A., societate care, după cum știți, are ca acționari Consiliul Județean, cu 50%, și orașul Ocna Mureș, cu 50%”, a explicat primarul Silviu Vințeler.
Potrivit edilului, lucrările sunt finanțate din profitul obținut de societatea Băile Sărate S.A. în ultimii ani. Extinderea a devenit necesară în contextul creșterii numărului de vizitatori, capacitatea actualelor vestiare nemaifiind suficientă pentru numĂrul de clienți.
„Această investiție este făcută din profitul pe care l-a obținut în ultimii ani și era neapărat necesară, pentru că afluxul de clienți pe care îl avem acum nu ne mai permite să funcționăm în vestiarele pe care le avem. Sunt neîncăpătoare și atunci este strict necesar să ne extindem”, a mai spus acesta.
Primarul Silviu Vințeler, despre Aqua Park-ul din Ocna Mureș
Pe lângă lucrările de extindere de la Băile Sărate, administrația locală pregătește și așteptatul proiect Aqua Park-ului din Ocna Mureș, investiție realizată împreună cu Consiliul Județean Alba.
Această ivestiție urmează să beneficieze de finanțare europeană.
Proiectul are deja autorizație de construire și proiect tehnic, iar următorul pas este semnarea contractului de finanțare și lansarea licitației pentru execuție.
„Pe lângă această investiție, după cum știți, noi avem o altă investiție, orașul Ocna Mureș, tot împreună cu Consiliul Județean, denumită Aqua Park.
Vom avea finanțare europeană. Așteptăm cu nerăbdare să semnăm contractul cu ADR Centru. Să sperăm că și acea investiție, în anul acesta, va intra pe linie dreaptă. Noi avem inclusiv autorizația de construire, proiect tehnic, deci vom putea trece direct la licitația de execuție și să sperăm că până în primăvară putem da ordinul de începere pentru acea investiție.”, a mai spus Silviu Vințeler.
,,Am plecat în 2023, când am deschis Băile Sărate, de la 17 locuri de cazare. Astăzi avem peste 700 listate pe Booking”
Dezvoltarea Băilor Sărate a avut efecte și asupra sectorului turistic din Ocna Mureș. Potrivit primarului Silviu Vințeler, numărul locurilor de cazare a crescut semnificativ în ultimii ani, în paralel cu dezvoltarea serviciilor HoReCa și cu interesul tot mai mare pentru obiectivele turistice din oraș.
,,Împreună cu Consiliul Județean, orașul Ocna Mureș se dezvoltă pe partea de turism. Pentru noi este foarte important acest lucru, pentru că, oarecum, am pus în valoare sau am reînviat acest brand, saramura din Ocna Mureș, care era renumită și în trecut și, și acum, se dovedește că este foarte importantă pentru tot ceea ce înseamnă orașul Ocna Mureș și tratamentul balnear din orașul Ocna Mureș.
Spre bucuria noastră, s-au dezvoltat foarte multe servicii de cazare, HoReCa și așa mai departe. În unele perioade avem gradul de ocupare foarte mare, în alte perioade mai mic, dar, în general, gradul de ocupare este undeva peste media județeană și asta ne bucură.
Am plecat în 2023, când am deschis Băile Sărate, de la 17 locuri de cazare. Astăzi avem peste 700 listate pe Booking. Rezultatele sunt evidente și de necontestat.”, a explicat la final edilul.
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