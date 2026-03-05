VIDEO | Primă de stabilitate de până la 27.000 lei pentru tinerii din România aflați la primul loc de muncă
Primă de stabilitate de până la 27.000 lei pentru tinerii din România aflați la primul loc de muncă
Guvernul a aprobat, joi, 5 martie 2026, o ordonanță de urgență pentru modificarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj, care introduce o primă de stabilitate de până la 27.000 de lei pentru tinerii care nu sunt angajați și nu urmează studii (NEET) și se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată, și extinde sprijinul pentru angajarea persoanelor vulnerabile.
Actul normativ adoptat reglementează sistemul asigurărilor pentru șomaj și măsurile active de ocupare a forței de muncă.
Noile prevederi adaptează politicile de ocupare la realitățile actuale ale pieței muncii și răspund unor provocări concrete: șomajul de lungă durată, dificultățile de integrare a tinerilor NEET, lipsa forței de muncă în anumite zone și nevoia de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.
Principalele modificări vizează:
*Introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată – sprijin de 27.000 lei, acordat pe parcursul a 24 de luni, neimpozabil și condiționat de menținerea locului de muncă, astfel: 1.000 lei lunar în primele 12 luni și 1.250 lei lunar în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile.
*Creșterea pragului de vârstă pentru șomeri de la 45 la 50 de ani, pentru a încuraja reintegrarea profesională a persoanelor de peste 50 de ani.
*Extinderea categoriilor de beneficiari pentru care angajatorii pot beneficia de subvenționarea locurilor de muncă, prin includerea mamelor cu cel puțin trei copii în întreținere și a persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau alte măsuri neprivative;
*Includerea întreprinderilor sociale de inserție între angajatorii de inserție;
*Clarificarea conceptului de „persoană care face parte dintr-un grup vulnerabil”, în corelație cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială (persoane cu dizabilități, de etnie romă, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane etc.);
*Instituirea posibilității de furnizare online a serviciilor de mediere, consiliere și formare profesională, precum și a celorlalte drepturi și măsuri prevăzute de lege;
*Simplificarea procedurii de evidență a șomerilor prin eliminarea obligației reînnoirii periodice a cererilor;
*Consolidarea disciplinei financiare, prin reglementarea recuperării sumelor încasate necuvenit și eficientizarea mecanismelor de reîntregire a bugetului asigurărilor pentru șomaj.
„Astăzi avem o veste foarte bună de la Ministerul Muncii! Vom putea susține financiar locurile de muncă pentru tineri! Pentru că o țară are un viitor mai sigur atunci când tinerii au șansa de a munci și de a-și construi viața acasă. De aceea, am introdus în legislație prima de stabilitate: un sprijin de până la 27.000 de lei, acordat pe parcursul a doi ani, pentru tinerii care se angajează pentru prima dată și își păstrează locul de muncă. Sprijinul este acordat lunar: 1.000 de lei în primele 12 luni și 1.250 de lei în următoarele 12 luni. Acest tip de sprijin se adaugă sumei lunare fixe de 2.250 lei pe care o primesc angajatorii pentru fiecare persoană angajată din anumite categorii vulnerabile. Este o măsură simplă, dar importantă. Pentru că atunci când un tânăr își găsește locul în muncă, își găsește și locul în societate”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre – Florin Manole.
Prin această ordonanță, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale urmărește integrarea durabilă pe piața muncii a persoanelor aflate în dificultate, sprijinirea angajatorilor și consolidarea coeziunii sociale, în acord cu obiectivele naționale și europene privind ocuparea și incluziunea socială.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Peste 30 de medicamente noi gratuite şi compensate. Guvernul a actualizat lista: ,,Oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o şansă la tratament”
33 de medicamente noi gratuite şi compensate. Guvernul a actualizat lista: ,,Oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o şansă la tratament” Guvernul a actualizat joi lista de medicamente gratuite și compensate. În total, 33 de medicamente noi au fost incluse pe listă, iar pentru alte 19 […]
Prețul gazului, reglementat la cel mult 0,31 lei per kilowatt în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Guvernul a adoptat OUG
Prețul gazului, reglementat la cel mult 0,31 lei per kilowatt în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Guvernul a adoptat OUG Guvernul a adoptat în ședința de joi, 5 martie 2026, ordonanța de urgență prin care reglementează prețul la gaze de la 1 aprilie 2026 până la 31 martie 2027, pentru a proteja […]
Peste 39.000 de studenți din medii dezavantajate vor primi burse sociale de 925 de lei pe lună, până în iulie 2026. Anunțul Ministerului Educației
Peste 39.000 de studenți din medii dezavantajate vor primi burse sociale de 925 de lei pe lună, până în iulie 2026. Anunțul Ministerului Educației Ministerul Educației va oferi, până la vară, 39.000 de burse sociale pentru anumiți studenții. Tinerii vor primi un ajutor de 925 de lei pe lună. Peste 39.000 de studenți din medii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Primă de stabilitate de până la 27.000 lei pentru tinerii din România aflați la primul loc de muncă
Primă de stabilitate de până la 27.000 lei pentru tinerii din România aflați la primul loc de muncă Guvernul a...
Peste 30 de medicamente noi gratuite şi compensate. Guvernul a actualizat lista: ,,Oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o şansă la tratament”
33 de medicamente noi gratuite şi compensate. Guvernul a actualizat lista: ,,Oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro...
Știrea Zilei
VIDEO | Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată. Primar: „Spitalul are de recuperat 470.000 de lei, bani care vor fi folosiți pentru servicii medicale mai bune pentru aiudeni”
Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud, a...
Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public: Contractul prevede și analiza oportunității extinderii transportului local la nivel de areal metropolitan
Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public Primăria Alba Iulia...
Curier Județean
FOTO | Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi
Primăria Alba Iulia creează alternative de intrare în oraș, pentru a decongestiona traficul: Lucrări de mentenanță pe mai multe străzi...
VIDEO | Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui nou tip de fraudă. Recomandările IPJ Alba
Prejudiciu de peste 100.000 de euro recuperat de polițiști: Femeie de 44 de ani, din Alba Iulia, victimă a unui...
Politică Administrație
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
VIDEO | Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să nu mai intervenim”
Două parcuri din Blaj urmează să fie reabilitate complet. Ce dotări vor avea: ,,Cel puțin încă 20 de ani să...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...