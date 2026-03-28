VIDEO | Prima creșă modernă din Zlatna, aproape de finalizare. Când ar urma să devină funcțională investiția de aproape 12 milioane de lei

Prima creșă modernă din Zlatna, aproape de finalizare. Când ar urma să devină funcțională investiția de aproape 12 milioane de lei

Lucrările la noua creșă din Zlatna, care va putea găzdui 40 de copii, avansează într-un ritm accelerat, iar primarul Silviu Ponoran a prezentant și o dată pentru finalizarea lucrărilor la investiția de aproape 12 milioane de lei.

Care este stadiul lucrărilor la noua creșă modernă din Zlatna

În următoarea perioadă, lucrările urmează să bifeze o nouă etapă importantă, mai exact, turnarea plăcii. Primarul din Zlatna, Silviu Ponoran, a explicat că lucrările sunt executate de o firmă din Suceava, care se mișcă într-un ritm alert:

„Ne apropiem de turnarea plăcii. În planificarea noastră era 30 martie să turnăm placa și 30 iunie să finalizăm lucrarea. Este o firmă din Suceava, excepțională, lucrează într-un ritm extraordinar, treaba merge bine, sperăm să avem și rezultatele cele scontate”, a declarat Silviu Ponoran pentru ziarulunirea.ro.

Necesitatea unei creșe în orașul Zlatna

Edilul din Zlatna consideră că viitoarea creșă va fi o investiție extrem de utilă pentru oraș, având în vedere faptul că administrația locală dorește să construiască o nouă fabrică de cupru, care implicit va crea mai multe locuri de muncă, ceea ce ar putea atrage mai multe familii: „Sper că va fi o investiție ultra benefică pentru orașul Zlatna, având în vedere și faptul că așteptăm, încet, încet, să construim și o nouă fabrică de cupru, ceea ce înseamnă mai mulți muncitori, familii, oameni”. Mai mult decât atât, inclusiv creșa va aduce locuri noi de muncă pentru un număr de oameni.

Silviu Ponoran a menționat că deja populația din oraș se află în continuă creștere, spunând că în acest moment sunt vândute aproape toate apartamentele și casele disponibile: ,,oricum, deja lumea vine în Zlatna, numărul populației a mai crescut. Sunt vândute aproape toate apartamentele, casele, este o altă perspectivă deja cu orașul Zlatna”, a mai transmis edilul.

De când ar urma părinții să își poată înscrie copiii la noua creșă din Zlatna

Silviu Ponoran a explicat că în cazul în care nu apar anumite probleme neprevăzute, creșa ar urma să fie finalizată în această vară, astfel încât, din anul școlar viitor, părinții să îi poată aduce aici pe cei mici. Totuși, el a menționat că administrația locală mai are în sarcină realizarea unor lucrări legate de utilități:

,,Acum noi ne ocupăm în sarcina noastră alimentarea cu apă, canalizarea și gazele naturale, dar suntem pe linia cea dreaptă”, a declarat Silviu Ponoran.

Edilul a menționat și că noua investiție nu se adresează exclusiv celor din Zlatna, dar și oamenilor care trăiesc în împrejurimi.

Fosta creșă, transformată în grădinița cu program prelungit

În Zlatna a mai existat o creșă, însă aceasta a fost transformată între timp în grădiniță cu program prelungit. Silviu Ponoran a precizat că, odată cu schimbarea normativelor, ar fi fost necesare mai multe modificări pentru ca vechea clădire să funcționeze din nou ca creșă, însă acestea nu se mai justificau.

,,Am transformat-o în grădiniță cu program prelungit. Din cauza normativele care sunt acolo, trebuiau niște modificări care nu își mai aveau rostul și atunci imobilul acela funcționează ca și grădiniță cu program prelungit și asta va fi un edificiu nou după toate normele Uniunii Europene”, a mai povestit în final Silviu Ponoran pentru ziarulunirea.ro.

