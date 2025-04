VIDEO | Priceasnă înălțătoare, lansată de tânăra Georgiana Pavelescu, în Săptămâna Patimilor: Cântec de suflet, închinat lui Dumnezeu și mamei sale

Priceasnă înălțătoare, lansată de tânăra Georgiana Pavelescu, în Săptămâna Patimilor: Cântec de suflet, închinat lui Dumnezeu și mamei sale

Tânăra Georgiana Pavelescu, originară de pe Valea Sebeșului, a lansat în Săptămâna Mare o priceasnă înălțătoare, un cântec închinat lui Dumnezeu și mamei sale, iar videoclipul a fost filmat la Mănăstirea Călene, în apropiere de Cugir.

Ne aflăm într-o perioadă specială a anului, Săptămâna Patimilor, ultima din Postul Paștelui, iar pricesnele se spune că sunt asemenea unor rugăciuni cântate.

Chiar zilele acestea, Georgiana Pavalescu a lansat „Rugăciune pentru mama”, o priceasnă cu o mare încărcătură emoțională: ”Această priceasnă are o întreagă poveste în spate! A pornit de la o poezie, pe care am scris-o la ceasuri târzii în noapte!”, povestește tânăra.

Ca în viața oricărui om, și Georgiana a avut evenimente neplăcute, dar care și-au avut rostul lor, după cum spune. În urma unui astfel de eveniment, apare această poezie, dedicată mamei sale, în care-l roagă pe Dumnezeu din tot sufletul să nu o lase „singură, să pribegesc”, să-mi de-a răgazul „două cuvinte, cu mama, să mai vorbesc. Poezie ce are nu mai mult, nu mai puțin de 18 strofe, scrise dintr-o răsuflare, în 10-15 minute!

”După ce am scris-o, după ce am scos-o din abis și am pus-o pe foaie, m-a lăsat în sfârșit și ea, să dorm! Nu o arătasem nimănui! Dar mă chinuia, pe mine arta mă doare și mă chinuie, abia apoi mă bucură! Simțeam că n-am făcut destul!

I-am arătat poezia unei prietene de la facultate, care mi-a spus că e foarte frumoasă și că are caracter de priceasnă! Asta era! Din nou nu mai puteam dormi, din nou mă chinuia!

Chinul acesta, mă făcea să strig „Doamne, Doamne”, iar strigătul acesta de suferință îl simțeam în tot corpul, îmi invada creierul și eu încercam să-l scot afară! Până într-o dimineață când a decis să nu mă mai chinuie și în 15 minute, când mă pregăteam să plec la facultate, am compus și linia melodică!”, a declarat Georgiana pentru ziarulunirea.ro.

30 de minute a durat procesul de creație, iar 6:34 minute are întreaga priceasnă, pe care tânăra din Răchita a reușit să o aduc în fața tuturor cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor lui minunați!

”Dar iată că pentru acest proces a fost nevoie de un eveniment „neplăcut”, de nopți nedormite, de prieteni, de durere și de chin! Iată, oameni buni, ce vreau să vă zic, tot răul este spre bine! Ispitele în viață sunt multe, mai ales când îți dorești să mergi pe calea cea bună și cea strâmtă a lui Hristos! Dar ia-ți omule, crucea-n spate și du-o până la final!”, mai spune tânăra.

”Mă bucur tare mult că primul meu cântec este unul închinat lui Dumnezeu și mamei mele! Și pe deasupra, este un cântec compus de mine! Deși scriu de mult timp, de când am început să cânt, de la 10 ani, doar acum se pare că mi-a fost rânduit să aduc în fața dumneavoastră o creație proprie! Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”, concluzionează Georgiana.

