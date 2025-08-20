VIDEO | Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană: A primit un trifoi cu 4 foi

Președintele Nicușor Dan, însoțit de familie, vizită la Biserica Romano-Catolică din Roșia Montană

Președintele Nicușor Dan a vizitat, miercuri, 20 august 2025, împreună cu familia, Biserica Romano-Catolică ,,Sf. Ladislau Rege” din Roșia Montană.

În lăcașul de cult a fost întâmpinat de noul preot al bisericii, sosit în urmă cu doar 2 săptămâni.

Preotul i-a prezentat biserica și orga impresionată a acesteia, i-a oferit acestuia și celorlalți membri ai familiei cadouri simbolice, iar doamna care se ocupă de îngrijirea bisericii i-a oferit emoționată trifoi cu 4 foi, simbol al norocului.

Totodată a vizitat capela bisericii, acolo unde se executau lucrări de reabilitare de către voluntari ai asociației ,,Adoptă o casă în Roșia Montană”, precum și Casa Parohială a Bisericii Romano-Catolice

În timpul vizitei la biserică a sosit și primarul comunei Roșia Montană, Eugen Furdui, care a purtat o scurtă discuție cu președintele Nicușor Dan..

