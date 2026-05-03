INCONȘTIENȚĂ pe drumurile din Alba: Mai mulți șoferi, prinși băuți la volan într-o singură zi. Sunt cercetați de oamenii legii
Mai mulți șoferi au fost prinși de polițiștii din județul Alba în timp ce conduceau sub influența băuturilor alcoolice pe drumurile din județ. Sunt cercetați de oamenii legii.
Bărbat din Alba Iulia, prins băut la volan cu 0,52 mg/litru alcool pur în aerul expirat
La data de 2 mai 2026, în jurul orei 09.45, polițiștii rutieri din Alba Iulia au oprit, pentru control, pe bulevardul Horea, din municipiu, o autoutilitară condusă de un bărbat, în vârstă de 60 de ani, din Alba Iulia.
Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,52 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.
Bărbat cu 0,50 mg/litru alcool pur în aerul expirat, prins băut pe DN1, în Lancrăm
În noaptea de 2/3 mai 2026, în jurul orei 05.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia, împreună cu cei ai Serviciului Rutier Alba, au oprit, pentru control, pe DN 1, în localitatea Lancrăm, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din Alba Iulia.
Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,50 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, pentru stabilirea alcoolemiei.
Bărbat de 61 de ani, prins Băut pe o stradă din Aiudul de Sus
La data de 2 mai 2026, polițiștii rutieri din Aiud au oprit, pe strada Cuza Vodă din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din localitatea Aiudul de Sus.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,61 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
A băut și s-a urcat într-o autoutilitară. A fost prins de polițiștii din Abrud
La data de 2 mai 2026, polițiștii de ordine publică din Abrud au oprit, pentru control, pe DN 74, în oraș, o autoutilitară condusă de un bărbat, în vârstă de 43 de ani, care locuiește în comuna Bucium, județul Alba.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,93 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
În toate cazurile, cercetările sunt continuate, se arată în buletinul informativ transmis de IPJ Alba.
