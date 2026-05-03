VIDEO | Alex Pelici după Minaur Baia Mare – CSM Unirea Alba Iulia 1-1: „Trebuia să intrăm cu 0-0 la pauză, pentru că a fost un joc urât în prima repriză”

Alex Pelici după Minaur Baia Mare – CSM Unirea Alba Iulia 1-1: „Trebuia să intrăm cu 0-0 la pauză, pentru că a fost un joc urât în prima repriză”
„Trebuia să intrăm cu 0-0 la pauză, pentru că a fost un joc urât în prima repriză. Golul acela (n.a marcat de Fetița) a căzut pe fondul unui joc care nu spunea mare lucru. Au fost două echipe precaute, care s-au tatonat poate prea mult și au îndrăznit prea puțin”, a declarat antrenorul gazdelor, Alex Pelici, fost tehnician al echipei albaiuliene, la finalul meciului Minaur Baia Mare – CSM Unirea Alba Iulia (1-1), disputată sâmbătă, 2 mai 2026, în play-off-ul Ligii 3 de fotbal.
„Dacă vă aduceți aminte, după jocul cu cei de la Cugir spuneam că vor urma două meciuri cu echipe din altă categorie, și m-am referit la Unirea Alba Iulia și la Poli Timișoara, două echipe care, clar, de la începutul campionatului și au lansat intenția de a promova, echipe bune, echipe care încearcă să-și împună jocul și să câștige pe toate terenurile pe care joacă”, a mai afirmat Alex Pelici.
Actualul antrenor principal al formației băimărene a avut și cuvinte de la laudă pentru Răzvan Fetița, autorul golului Unirii Alba Iulia, cu un șut de la mare distanță. „A fost un șut de departe. Fetița este un jucător bun, știam despre el. Jucătorii noștri aveau toate informațiile despre el. A avut un șut foarte-foarte bun, chiar dacă a fost de departe. Nici nu vreau să arunc vina pe portarul Began, pentru că suntem o echipă și toți trebuie să corectăm ceea ce greșește un coleg de-ai noștri. El oricum s-a revanșat în a doua repriză într-o situație de unu la unu cu un adversar, a avut o intervenție foarte bună și ne-a ținut în joc până la final”, a spus Alex Pelici la conferința de presă de după partida de pe Stadionul „Viorel Mateianu”.
Înainte de meci s-a consemnat un gest de mare fair-play. Actualul antrenor principal unirist, Dragoș Militaru, și fostul tehnician al Unirii Alba Iulia, Alex Pelici, s-au salutat cordial.
În partida de la Baia Mare, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut două puncte prețioase în cursa pentru promovarea în Liga 2. Scorul a fost deschis de Fetița (45+1), șut de la distanță (aproximativ 35 de metri). R. Stănescu, căpitanul gazdelor, a stabilit scorul final în minutul 81, reluând cu capul din careul mic, după o centrare a lui Chinde, introdus pe teren în actul secund al disputei.
În seria de play-off dominată de Poli Timișoara (26 de puncte), liderul este urmat în ierarhie de trei echipe cu același număr de puncte (18), departajate de golaveraj, SCM Zalău, CSM Unirea și Sănătatea Cluj, miza tuturor fiind să încheie pe locul secund, care asigură prezența în barajul de promovare în eșalonul secund.
Mai sunt 3 etape din play-off. În antepenultima rundă, sâmbătă, 9 mai 2026, de la ora 18.00, CSM Unirea Alba Iulia va juca pe Stadionul „Cetate” cu SCM Zalău.
foto-video: CSM Unirea Alba Iulia / Facebook, FRF TV / YouTube
