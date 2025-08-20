VIDEO | Președintele Nicușor Dan, concluzii după prezența la Roșia Montană: „Trebuie să aducem specialiștii care să facă din situl ăsta ceva care să atragă 2 milioane de turiști”
Nicușor Dan, concluzii după prezența la Roșia Montană: „Trebuie să aducem specialiștii care să facă din situl ăsta ceva care să atragă 2 milioane de turiști”
„Mă bucur că am regăsit o comunitate cu perspective de dezvoltare în creștere”, a declarat președintele Nicușor Dan, miercuri, 20 august 2025, la Roșia Montană, unde a fost prezent în ultimele zile.
Citește și: FOTO | Președintele Nicușor Dan, vizită la un local din Roșia Montană: ”Un exemplu pentru români și străini să descopere frumusețea, istoria și rezistența acestei zone”
„Cred că pentru Roșia Montană, ca și pentru celelalte situri UNESCO pe care le avem în România, trebuie să avem un program special, în care să integrăm și privatul, peentru că sunt oportunități, astfel încât să fie o componentă importantă a turismului românesc.
Roșia Montană e un sit unic în lume și trebuie să aducem specialiștii care să facă din situl ăsta ceva care să atragă nu 20.000 de turiști, cu 2 milioane de turiști”, a declarat președintele Nicușor Dan.
Acesta a fost întrebat de jurnaliști dacă a degustat produse locale.
„Da, am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri. Am mâncat slănină, șorici. toate făcute în casă, am băut lapte direct după ce a fost muls de la vacă. Toate lucrurile astea, în mod special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie”, a răspuns președintele Nicușor Dan.
