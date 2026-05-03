Urmărire ca în filme de la Lancrăm la Vințu de Jos: Un tânăr din Sebeș a încercat să scape de polițiști după ce s-a urcat BĂUT la volan. Ce alcoolemie avea

Un tânăr de 23 de ani din Sebeș a fost urmărit în trafic de polițiștii rutieri, în noaptea de 2 spre 3 mai 2026, după ce nu a oprit la semnal pe DN 1, în Lancrăm.

Șoferul a fost prins în cele din urmă la Vințu de Jos, iar testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, în noaptea de 2/3 mai 2026, în jurul orei 02.50, polițiștii Serviciului Rutier Alba au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe DN 1, în localitatea Lancrăm, județul Alba. 

Întrucât conducătorul autoturismului nu s-a conformat semnalului, polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, până în localitatea Vințu de Jos, pe strada Nicolae Iorga, unde a fost oprit. 

La volanul autoturismului se afla un tânăr, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Sebeș.

În urma testării tânărului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei. 

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

