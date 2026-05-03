VIDEO | SCANDAL la Teiuș: Un tânăr și-a BĂTUT unchiul pe o stradă din oraș. Este cercetat de polițiști

SCANDAL la Teiuș: Un tânăr și-a BĂTUT unchiul pe o stradă din oraș. Este cercetat de polițiști

Un tânăr de 20 de ani este cercetat de polițiști după ce și-a agresat unchiul pe o stradă din Teiuș, ieri, 2 mai 2026.

Conform IPJ Alba, la data de 2 mai 2026, polițiștii din Teiuș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că între două persoane a izbucnit un conflict.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că în jurul orei 10.20, un tânăr de 20 de ani, din Teiuș, în timp ce se afla împreună cu unchiul său, în vârstă de 33 de ani, pe o stradă din oraș, l-ar fi agresat fizic pe acesta, în urma unor discuții contradictorii.

Față de tânărul de 20 de ani, polițiștii au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

