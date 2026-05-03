3 mai 2026 | Ziua Internațională a Libertății Presei: Ce loc ocupă România în clasament. A ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani

Ziua Internațională a Libertății Presei: Ce loc ocupă România în clasament. A ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani

România a urcat pe locul 49 în clasamentul mondial al libertății presei, marcând o îmbunătățire față de anul trecut, însă situația rămâne una „problematică”. Raportul atrage atenția asupra influenței politice asupra instituțiilor publice de presă, prin consilii de administrație numite politic, dar și asupra tentativelor unor politicieni de a discredita activitatea jurnaliștilor.

România a înregistrat o ușoară îmbunătățire, dar tendința generală este de deteriorare, marcată de presiuni politice, legislație restrictivă și condiții economice fragile, care afectează independența jurnalismului, potrivit europa.fm.

Potrivit raportului, cazuri precum cel al Emiliei Șercan ilustrează riscurile la care sunt expuse vocile critice, inclusiv hărțuirea online.

În paralel, chemarea jurnaliștilor în instanță a devenit o practică de intimidare.

Piața media din România pare a fi diversă – se mai arată în clasamentul libertății presei – dar este vulnerabilă la influențe politice și economice. De asemenea, persistă lipsa de transparență a proprietății, mai scrie sursa citată.

La nivel global, libertatea presei se află la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani, potrivit Indexului RSF 2026. Norvegia se află în topul clasamentului.

