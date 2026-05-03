VIDEO | Liderul AUR, George Simion, acuză coaliția de un „jaf de proporţii gigantice” și „tun financiar” dat în cazul contractelor din Programul SAFE: Nici PSD nu a scăpat
Liderul AUR, George Simion, a acuzat coaliţia, inclusiv PSD, partidul alături de care a introdus moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan, de un „jaf de proporţii gigantice” şi de un „tun financiar” dat în cazul contractelor din Programul SAFE, despre care Simion spune că „miros a corupţie”.
,,Un tun financiar este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Acum vorbim de mai bine de 10 miliarde de euro luaţi împrumut de români pentru înarmarea ţării”, afirmă preşedintele AUR, George Simion, într-un mesaj video postat pe Facebook.
Liderul AUR reclamă că aceşti bani nu sunt „injectaţi acolo unde trebuie”, în industria de armament românească, ci sunt daţi, „în principal, către Germania şi Franţa”.
,,Dăm bani către Germania şi Franţa, principalul beneficiar fiind o companie germană, Rheinmetall, care beneficiază de majoritatea contractelor de armament. (…) De ce ne dăm seama că este vorba de un jaf de proporţii gigantice? Ei bine, nimeni nu vrea să îşi asume răspunderea. Ciolacu spune că nu el a semnat, Bolojan spune că nu el a semnat”, afirmă Simion în mesaj, potrivit News.ro.
Liderul AUR mai spune că Alianţa a cerut în Parlament să vadă „contractul sau contractele cu Rheinmetall, unde sunt principalele suspiciuni”.
,,Din 15 contracte, toate miros a corupţie. Nu vor să ne prezinte contractele, la fel cum au făcut şi în cazul Pfizer. Vom face tot ce ne stă în putere să se afle adevărul despre acest tun şi desigur şi să îl oprim. Asta a făcut coaliţia PSD-PNL-UDMR-USR. A jefuit România! Acest model economic bazat pe împrumut fără a pompa bani care ne pot scoate la liman şi care ne pot da o gură de aer în industria de armament românească în locuri de muncă bine plătite nu trebuie acceptat. Soluţia AUR este ca aceste contracte de împrumut să nu fie acceptate dacă minim 80% din sume nu sunt introduse în industria de armament românească”, încheie George Simion.
