VIDEO | Liderul AUR, George Simion, acuză coaliția de un „jaf de proporţii gigantice” și „tun financiar” dat în cazul contractelor din Programul SAFE: Nici PSD nu a scăpat

Bogdan Ilea

Liderul AUR, George Simion, a acuzat coaliţia, inclusiv PSD, partidul alături de care a introdus moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan, de un „jaf de proporţii gigantice” şi de un „tun financiar” dat în cazul contractelor din Programul SAFE, despre care Simion spune că „miros a corupţie”.

,,Un tun financiar este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Acum vorbim de mai bine de 10 miliarde de euro luaţi împrumut de români pentru înarmarea ţării”, afirmă preşedintele AUR, George Simion, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Liderul AUR reclamă că aceşti bani nu sunt „injectaţi acolo unde trebuie”, în industria de armament românească, ci sunt daţi, „în principal, către Germania şi Franţa”.

,,Dăm bani către Germania şi Franţa, principalul beneficiar fiind o companie germană, Rheinmetall, care beneficiază de majoritatea contractelor de armament. (…) De ce ne dăm seama că este vorba de un jaf de proporţii gigantice? Ei bine, nimeni nu vrea să îşi asume răspunderea. Ciolacu spune că nu el a semnat, Bolojan spune că nu el a semnat”, afirmă Simion în mesaj, potrivit News.ro.

Liderul AUR mai spune că Alianţa a cerut în Parlament să vadă „contractul sau contractele cu Rheinmetall, unde sunt principalele suspiciuni”.

,,Din 15 contracte, toate miros a corupţie. Nu vor să ne prezinte contractele, la fel cum au făcut şi în cazul Pfizer. Vom face tot ce ne stă în putere să se afle adevărul despre acest tun şi desigur şi să îl oprim. Asta a făcut coaliţia PSD-PNL-UDMR-USR. A jefuit România! Acest model economic bazat pe împrumut fără a pompa bani care ne pot scoate la liman şi care ne pot da o gură de aer în industria de armament românească în locuri de muncă bine plătite nu trebuie acceptat. Soluţia AUR este ca aceste contracte de împrumut să nu fie acceptate dacă minim 80% din sume nu sunt introduse în industria de armament românească”, încheie George Simion.

Amendă uriașă pentru un pieton care a intrat pe breteaua autostrăzii A1. A primit două sancțiuni de peste 2.500 de lei

Amendă uriașă pentru un pieton care a intrat pe breteaua autostrăzii A1. A primit două sancțiuni de peste 2.500 de lei Un bărbat din județul Argeș a fost amendat de polițiști cu peste 2.800 de lei, după ce a fost surprins mergând pe jos pe breteaua unei autostrăzi.

Șeful CNAS, despre reducerea numărului de paturi din spitale: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate" Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate susține că reducerea numărului de paturi din spitale este „necesară și inevitabilă", în contextul unei analize naționale care urmărește adaptarea capacității unităților medicale la nevoile reale ale pacienților.

Ajutor financiar pentru pensionari în luna mai: Cine primește banii și când se acordă Pensionarii din România care au venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi un sprijin financiar, acordat în două tranșe. Prima plată va fi făcută automat în luna mai. Ajutorul va ajunge la aproape 3 milioane de pensionari din România.

