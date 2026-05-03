Amenzi de peste 3.200 de lei la Zlatna: Zeci de persoane și autovehicule verificate. Cinci persoane, conduse la sediul unității de poliție

Polițiștii din Zlatna au desfășurat, ieri, 2 mai 2026, o acțiune în sistem integrat pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor violente, fiind verificate zeci de persoane și autovehicule din zonă.

În urma controalelor, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 3.200 de lei, iar cinci persoane au fost conduse la sediul Poliției.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 mai 2026, în intervalul orar 09.00- 12.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Zlatna au desfășurat o acțiune, în sistem integrat, pe raza orașului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 59 de verificări de persoane și 36 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 10 abateri de natură contravențională, dintre care 6 la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 3.232 de lei.

În urma acțiunii, 5 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.

Totodată, au fost consiliate 6 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.

