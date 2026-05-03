Curier Județean

Amenzi de peste 3.200 de lei la Zlatna: Zeci de persoane și autovehicule verificate. Cinci persoane, conduse la sediul unității de poliție

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 minute

în

De

Amenzi de peste 3.200 de lei la Zlatna: Zeci de persoane și autovehicule verificate. Cinci persoane, conduse la sediul unității de poliție

Polițiștii din Zlatna au desfășurat, ieri, 2 mai 2026, o acțiune în sistem integrat pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor violente, fiind verificate zeci de persoane și autovehicule din zonă.

În urma controalelor, au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 3.200 de lei, iar cinci persoane au fost conduse la sediul Poliției.

Potrivit IPJ Alba, la data de 2 mai 2026, în intervalul orar 09.00- 12.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Zlatna au desfășurat o acțiune, în sistem integrat, pe raza orașului, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 59 de verificări de persoane și 36 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. 

Au fost constatate 10 abateri de natură contravențională, dintre care 6 la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 3.232 de lei. 

În urma acțiunii, 5 persoane au fost conduse la sediul unității de poliție.

Totodată, au fost consiliate 6 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Urmărire ca în filme de la Lancrăm la Vințu de Jos: Un tânăr din Sebeș a încercat să scape de polițiști după ce s-a urcat BĂUT la volan. Ce alcoolemie avea

Bogdan Ilea

Publicat

acum 51 de minute

în

3 mai 2026

De

Urmărire ca în filme de la Lancrăm la Vințu de Jos: Un tânăr din Sebeș a încercat să scape de polițiști după ce s-a urcat BĂUT la volan. Ce alcoolemie avea Un tânăr de 23 de ani din Sebeș a fost urmărit în trafic de polițiștii rutieri, în noaptea de 2 spre 3 mai 2026, […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Bărbat din Sâncel, prins BĂUT la volan de polițiști. A avut o alcoolemie de 1,19 mg/litru alcool pur în aerul expirat

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

3 mai 2026

De

Bărbat din Sâncel, prins BĂUT la volan de polițiști. A avut o alcoolemie de 1,19 mg/litru alcool pur în aerul expirat Un bărbat, de 56 de ani, din comuna Sâncel, județul Alba este cercetat de oamenii legii după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. Rezultatul etilotestului a indicat o valoare de 1,19 mg/litru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: Direcția Județeană de Mediu Alba a „validat” proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

3 mai 2026

De

Două străzi din municipiul Aiud, aflate în imediata vecinătate a văii Aiudului, urmează să fie reabilitate: Direcția Județeană de Mediu Alba a „validat” proiectul Direcția Județeană de Mediu a anunțat, în 24 aprilie 2026, că a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluarea a impactului auspra mediului […]

Citește mai mult