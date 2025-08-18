VIDEO | Președintele Nicușor Dan, în vizită în cea mai veche localitate minieră din România: „Din păcate nu avem o strategie pentru Roșia Montană”

Nicușor Dan: „Din păcate nu avem o strategie pentru Roșia Montană”

Președintele Nicușor Dan și-a continuat, luni, 18 august 2025, periplul prin Transilvania cu o vizită la Roșia Montană.

„Din păcate nu avem o strategie pentru Roșia Montană după includerea în patrimoniul UNESCO”, a recunoscut Nicușor Dan într-o declarație în exclusivitate pentru Ziarul Unirea.

„E foarte bine că a intrat în patrimoniul UNESCO pentru că are un potențial foarte mare. E un sit unicat la nivel mondial, numai că nu avem o strategie de a o valorifica, asta este discuția pe care trebuie să o avem. (…) Pe subteran (…) nu există o strategie pentru a aduce noi turiști, iar pe suprateran, că Roșia Montană e un sat extrem de interesant, din păcate mare parte din proprietăți au rămas la companie, la RMGC și nu a existat, în afară de eforturile unor ONG-uri, asociații profesionale, de a restaura câteva case, nu există un program complet de restaurare și aici, nu am calculul economic, dar gândind intuitiv, nu se poate fără factorul privat.

Nu pot eu să estimez cât ar costa restaurarea clădirilor din Roșia Montană, dar probabil că e de ordinul 100-200 de milioane de euro și ăștia sunt bani pe care cel mai logic este să intri într-un parteneriat public-privat, să le concesionezi pe 49 de ani, în fine, sunt nișe metode economice pe care alții le știu mai bine decât mine pentru a pune în valoare cu bani privați”, a declarat Nicușor Dan, în exclusivitate pentru Ziarul Unirea.

Președintele se arată convins că „pe termen mediu” Roșia Montană va atrage noi turiști, cu condiția să se găsească specialiștii care să pună în valoarea localitatea, așa cum s-a întâmplat în alte părți, cu sit-uri similare.

„Până acum a fost bună intenție, dat a fost, cumva, un hei-rup și trebuie să facem sistematic lucrurile. Eu văd un viitor și suntem obligați să aibă un viitor, ar fi rușinos să ai un sit UNESCO care peste tot în lume aduce bani și să nu fim în stare să-l punem în valoare”, a adăugat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că, în calitatea sa de președinte, poate identifica specialiștii care să propună o strategie, urmând ca Guvernul sau autoritățile locale să o pună în practică.

„Ce trăim noi în România este că suntem într-o lipsă nu de idei, ci de planuri de acțiune, asta ne lipsește nouă și asta este ce pot eu să fac eu ca președinte, să aduc specialiștii pentru lucruri importante din România să găsim niște planuri de acțiune”, a mai afirmat Nicușor Dan.

El spune că „probabil” va rămâne cu familie două zile în zona munților Apuseni, dacă nu apar chestiuni urgente.

„Am vrut să transmit un semnal pentru români să viziteze România, pentru că sunt lucruri foarte interesate de văzut”, a adăugat Nicușor Dan.

