VIDEO | Președintele Nicușor Dan, vizită-surpriză la Roșia Montană: A fost însoțit de soție și copii

Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”, expoziții ale meșterilor locali și muzică populară, pe vârful Petreasa Poiana de sub vârful Petreasa, de la marginea comunei Horea, situată la o altitudine de aproape 1600 metri, a devenit neîncăpătoare sâmbătă și duminică la cea de-a […]