VIDEO | Președintele Nicușor Dan, vizită-surpriză la Roșia Montană: A fost însoțit de soție și copii
Președintele Nicușor Dan, vizită-surpriză la Roșia Montană
Președintele Nicușor Dan a vizitat în cursul zilei de luni, 18 august 2025, Roșia Montană.
Președintele a fost însoțit de membrii familiei sale și a avut, între altele, o întrevedere cu voluntarii implicați în proiectul „Adoptă o casă la Roșia Montană”.
Nicușor Dan a fost unul dintre opozanții proiectului de exploatare intensivă a aurului de la Roșia Montană. folosindu-se cianuri.
Nicușor Dan și-a continuat astfel periplul prin Transilvania început la sfârșitul săptămânii trecute la Roșia Montană.
foto: Adoptă o casă la
