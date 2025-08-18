Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Președintele Nicușor Dan, vizită-surpriză la Roșia Montană: A fost însoțit de soție și copii

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

De

Președintele Nicușor Dan, vizită-surpriză la Roșia Montană

Președintele Nicușor Dan a vizitat în cursul zilei de luni, 18 august 2025, Roșia Montană.

Președintele a fost însoțit de membrii familiei sale și a avut, între altele, o întrevedere cu voluntarii implicați în proiectul „Adoptă o casă la Roșia Montană”.

Nicușor Dan a fost unul dintre opozanții proiectului de exploatare intensivă a aurului de la Roșia Montană. folosindu-se cianuri.

Nicușor Dan și-a continuat astfel periplul prin Transilvania început la sfârșitul săptămânii trecute la Roșia Montană.

foto: Adoptă o casă la

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale meșterilor locali și  muzică populară, pe vârful Petreasa

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de ore

în

17 august 2025

De

Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale meșterilor locali și  muzică populară, pe vârful Petreasa Poiana de sub vârful Petreasa, de la marginea comunei Horea, situată la o altitudine de aproape 1600 metri, a devenit neîncăpătoare sâmbătă și duminică la cea de-a […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor

Ioana Oprean

Publicat

acum 24 de ore

în

17 august 2025

De

Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul cabalinelor Nicolae Câmpeanu sau Lupușor, cum îl știu cunoscuții și prietenii, a venit sâmbătă, 16 august 2025, în Cetatea Alba Carolina, cu doi armăsari […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Turiști din Călărași, nas în nas cu URSUL la Șureanu: Familia a solicitat intervenția jandarmilor montani prin 112

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

17 august 2025

De

Trei turiști din Călărași au dat nas în nas cu URSUL la Șureanu: Familia a solicitat intervenția jandarmilor montani prin 112 Trei turiști din Călărași au dat duminică  nas în nas cu URSUL la Șureanu. Familia a solitat intervenția jandarmilor montani prin 112. Jandarmii de la Postul Montan Șugag au fost chemaţi să intervină în […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

18-19 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 19 județe: Anunțul hidrologilor

18-19 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte 19 județe Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire...
Actualitateacum 5 ore

REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate pe edu.ro

REZULTATE Bacalaureat 2025: NOTELE INIȚIALE din sesiunea a doua, înainte de contestații, publicate Rezultatele la probele scrise din cadrul celei...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 34 de minute

VIDEO | Președintele Nicușor Dan, vizită-surpriză la Roșia Montană: A fost însoțit de soție și copii

Președintele Nicușor Dan, vizită-surpriză la Roșia Montană Președintele Nicușor Dan a vizitat în cursul zilei de luni, 18 august 2025,...
Ştirea zileiacum 22 de ore

VIDEO | Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale meșterilor locali și  muzică populară, pe vârful Petreasa

Mii de vizitatori la ”Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni”: Demonstrații de îndemânare la concursul ,,Cel mai bun lemnar”,  expoziții ale...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

ACCIDENT în Alba Iulia, cu un autoturism implicat: Intervin echipajele de prim-ajutor pe strada Dr. Aurel Vlad

ACCIDENT în Alba Iulia, cu un autoturism implicat: Intervin echipajele de prim-ajutor pe strada Dr. Aurel Vlad Un accident cu...
Curier Județeanacum 2 ore

COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Avertizare imediată pentru 4 localități

COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Avertizare imediată Administrația Națională de Meteologie a emis o avertizare imediată Cod portocaliu de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 44 de minute

Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot fi realizate

Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud: Guvernul nu are dreptul să anuleze proiecte europene, dacă acestea sunt în termen și pot...
Politică Administrațieacum o oră

Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii

Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: Nicușor și Bolojan, vestitorii panicii Avem un Guvern care pare, astăzi, mai preocupat de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 11 ore

18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer

18 august | Sărbătoare de Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Pantanassa, izbăvitoarea de cancer Icoana Maicii Domnului Pantanassa este cunoscută pentru...
Opinii - Comentariiacum o zi

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață

17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea