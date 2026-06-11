Administratori de firme, REȚINUȚI după ce au fraudat CAS Alba cu peste 1,1 milioane de lei din concedii medicale fictive. Percheziții la Aiud și Rimetea
Percheziții la Aiud și Rimetea: Administratori de firme, REȚINUȚI după ce au fraudat CAS Alba cu peste 1,1 milioane de lei din concedii medicale fictive pentru oncologie
Nouă percheziții au avut loc în județul Alba, mai exact Aiud și Rimetea, într-un dosar de fraudă cu concedii medicale, în care mai mulți administratori de firme sunt bănuiți că ar fi prejudiciat Casa de Asigurări de Sănătate Alba cu peste 1,1 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–2025, suspecții ar fi depus documente cu date nereale pentru a obține indemnizații de concediu medical, inclusiv pentru afecțiuni oncologice, fără îndeplinirea condițiilor legale.
Ce spune Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba:
În cursul zilei de 10.06.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat percheziţii domiciliare în 9 locaţii de pe raza municipiului Aiud şi a comunei Rimetea, judeţul Alba, reprezentând sedii, respectiv puncte de lucru a unor societăţi comerciale, precum şi la domiciliile unor persoane fizice ( administratori ai societăţilor investigate), în cadrul unui dosar în care se fac cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.
Din actele de urmărire penală efectuate a reieşit bănuiala rezonabilă că:
În perioada 2024-2025, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, suspecţii, în calitate de administratori ai mai multor societăţi comerciale, prin atestarea unor menţiuni nereale în documentaţiile depuse în vederea decontării indemnizaţiilor de concediu medical pentru afecţiuni oncologice ( coduri de indemnizaţie ce nu necesită stagiu de cotizare), au indus în eroare reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Alba, obţinând în acest mod sumele de bani corespondente plăţii indemnizaţiilor de concediu medical.
Prin aceste fapte, a fost prejudiciat bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu suma de 1.105.240 lei. Prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri imobile aparţinând suspecţilor, precu şi asupra conturilor bancare deţinute de aceştia, respectiv de către societăţile pe care le administrează, în vederea recuperării prejudiciului, până la concurenţa sumei de 1.105.240 lei. Organele de cercetare penală au dispus reţinerea pentru 24 de ore a administratorilor societăţilor comerciale investigate.
Raportat la actele procedurale efectuateîn cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare. Precizăm că efectuarea în continuarea a urmăririi penale, efectuarea perchezițiilor domiciliare și dispunerea unor măsuri asigurătorii şi preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşirii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
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